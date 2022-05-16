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"Биг Маков" больше не будет: McDonald's уходит из России

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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16 мая, 15:04
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Сеть ресторанов McDonald's проработала в России чуть больше 30 лет
McDonald's уходит из России
McDonald's уходит из России / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Компания McDonald's прекращает свою деятельность в России и продает свой бизнес. Покупателя уже ищут.

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте компании.

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До полномасшибного вторжения РФ в Украину, в России работали 850 ресторанов McDonald's. В них были трудоустроены 62 тыс. человек. Уже после начала войны все рестораны были закрыты, но компания продолжала платить зарплату всем своим сотрудникам.

Процесс выхода McDonald’s из российского бизнеса будет сопровождаться "деархизацией" всех ресторранов, то есть в России будет запрещено использовать названия, логотипы, брендинг и меню ресторанов. При этом компания оставит за собой права на товарный знак в РФ.

Руководство компании отмечает, что рестораны не смогут продолжать работу в России из-за гуманитарного кризиса, спровоцированным войной, а также тем, что сохранение бизнеса в стране "более нецелесообразно и не соответствует ценностям компании".

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Кто станет покупателем бизнеса пока не сообщают.

Что с McDonald's в Украине?

Все рестораны были вынуждены закрыться еще в первые дни полномасштабной войны. В компании объяснили это необходимостью уберечь своих работников.

"Мы остаемся закрытыми. Наши сотрудники остаются дома со своими родными ради их же безопасности. Очень хотим снова открыть свои двери для вас", – написали они 24 февраля в соцсети Instagram.

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В начале мая стало известно, что McDonald's не откроет свои рестораны в Украине до окончания войны.

Ранее мы писали о том, почему конкурент АТБ Lidl не выйдет на украинский рынок, и рассказывали, как россияне на оккупированных территориях заставляют украинский бизнес работать по их правилам.

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