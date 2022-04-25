Конкурент АТБ не выходит на рынок? Появится ли Lidl в Украине

Напомним, что Lidl является одним из самых популярных ритейлей в мире / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Сеть супермаркетов Lidl, которую считают конкурентом АТБ, по всей видимости, не появится в Украине.
Об этом сообщает профильное издание All Retail.
Подтвердить это может назначение Адама Мищишина гендиректором Lidl в Словакии, которого осенью 2021 года официально объявили региональным менеджером Lidl Ukrainе.
"Очевидно, что планы выхода на рынок Украины руководство сети Lidl отложило в сторону", – говорится в сообщении издания.