На украинский рынок выйдет конкурент АТБ: когда откроют первый магазин Lidl

Крупнейшая украинская сеть АТБ насчитывает более 1200 магазинов

Европейские супермаркеты считаются ритейлером с "жесткими дисконтами" / Фото: Коллаж: Сегодня

Эксперты считают, что крупнейшая европейская сеть супермаркетов Lidl, по примеру которой открывались первые магазины АТБ, вряд ли появится в Украине, в 2022 году.

Об этом сообщает профильное издание Fuit-inform.

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Предположительно, открытие Lidl может привести к закрытию нескольких украинских сетей – "Экомаркета" и "Великой Кишени". А запуск торговой сети займет более года, при этом официального подтверждения от компании до сих пор нет. Это связано с внутренней политикой – они не афишируют свои планы.

"Мы знаем о случаях, когда международная группа заявляла о том, что откроет свой бизнес в Украине, но несколько раз переносила запуск первого магазина, а по итогу и вовсе не запустилась или запустилась спустя годы, например, как IKEA", – пояснил глава отраслевой группы по ритейлу и оптовой дистрибуции крупной компании Александр Ямпольский.

Преимущества Lidl

Европейские супермаркеты считаются ритейлером с "жесткими дисконтами". Компания экономит на упаковках и рекламе и регулярно делает существенные скидки для покупателей. Ассортимент в торговых точках, как правило, составляет около 1500-2000 товаров. В основном на полках магазинов у Lidl товары собственного производства.

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Цены в Lidl дешевле за счет:

скидок с поставщиками, поскольку компания покупает крупным оптом;

дешевле стоят товары собственного производства;

экономии на количестве продавцов в зале;

экономии на оборудовании (товары стоят просто в коробках на полках);

Также у компании жесткие европейские требования к качеству продуктов. А еще, она тесно сотрудничает с местными производителями свежих продуктов.

"Ключевым преимуществом Lidl для украинского рынка могут стать недорогие качественные импортные продукты и собственные торговые марки", – заявила эксперт Юлия Дзюба.

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Lidl – главный конкурент АТБ

Бизнес-модель Lidl в 90-х пытались копировать днепропетровские бизнесмены Геннадий Буткевич, Евгений Ермаков, Виктор Карачун и Сергей Тарасюк. Они продавали товары на паллетах, а вместо комфорта покупателям предлагали низкие цены. Но у них подобное не сработало – пришлось оборудовать стелажи и сортировать товары для удобства покупателей.

Крупнейшая украинская сеть АТБ насчитывает более 1200 магазинов. Она много лет работала в формате дискаунтера, но с более широким ассортиментом. Но в последнее время компания начала менять концепцию – появились современные "черные" магазины. Также компания работает над улучшениями магазинов и собственных товаров.

Ранее мы сообщали, что в Украине свой первый магазин открыла российская сеть супермаркетов Mere, которая, по мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, является спецоперацией российских спецслужб.