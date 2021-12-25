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Lidl заходит в Украину: где откроют первый магазин конкурента АТБ

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
25 декабря, 10:30
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В настоящее время компания не делала никаких официальных заявлений и неизвестно, когда именно откроют супермаркет
Lidl может открыться в Ивано-Франковске
Lidl может открыться в Ивано-Франковске / Фото: Коллаж: Сегодня

Первый супермаркет немецкой сети Lidl, которая может стать серьезным конкурентом для украинской АТБ, может появиться в Ивано-Франковске.

Об этом заявил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

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Он рассказал, что в городе планировали открыть гипермаркет французской семьи Auchan SA – Ашан Украина. Однако из-за карантина эта идея в данный момент на паузе.

"Знаем о том, что хочет открываться Lidl, то есть сначала Lidl должен был открываться в городе Ивано-Франковске, и KFC, который тоже хочет открыть свою сеть. Вот об этом – более вероятно", – сказал Марцинкив.

Эксперты считают, что запуск торговой сети займет более года, при этом официального подтверждения компании до сих пор нет. Это связано с внутренней политикой – она не афиширует свои планы.

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Почему у Lidl низкие цены?

Компания покупает товар крупными партиями, соответственно и по низким ценам, и может контролировать себестоимость. Также ей не требуются посредники, которые могут увеличить конечную цену товара за счет доставки и других факторов. Но в этих супермаркетах порой достаточно ограниченный выбор товаров.

В супермаркетах Lidl расположено около двух тысяч уникальных продуктов. Поскольку это большие супермаркеты, то количество достаточно мало. В других подобных – больше в 10-30 раз.

Интересно, что эти магазины намного меньше крупных гипермаркетов, но больше небольших "экспресс-магазинов", что тоже положительно влияет на цены. Ведь компания экономит.

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Ранее мы сообщали, что пока европейская сеть супермаркетов Lidl только собирается в Украину, в Сети уже продают товары собственных брендов немецкого ритейлера. Эта продукция известна немецким качеством и приятной ценой.

Напомним, что американка Су-Джит Лин составила свой ТОП-7 продуктов из Lidl, который собрался на украинский рынок и может составить конкуренцию АТБ, и советует попробовать их каждому.

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