Конкурент АТБ осваивает наш рынок: пойдут ли украинцы в Lidl

Немецкая сеть супермаркетов Lidl планирует выйти на рынок Украины и готовит интересные предложения для потребителей.
"Сегодня" расскажет вам, что заставит украинцев пойти в дискаунтер за покупками.
Первый фактор, который заставит людей посетить Lidl – это любопытство. Действительно, сеть завоевала популярность и признание во всем мире, о ней говорят чуть ли не с каждым СМИ у нас в Украине. Так что, как говорится, украинцы отправятся "на проверку".
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Как рассказала гендиректор сети Metro Украина Елена Вдовиченко в комментарии GSMinfo, рынок ритейла в Украине относительно свободен, поэтому Lidl будет что предложить потребителям. Ведь у компании есть собственный импорт и товарные марки.
Поэтому украинцев привлечет:
- больший выбор товаров (в том числе известных национальных брендов). В Lidl есть около 2 тысяч уникальных продуктов, но поскольку супермаркеты невелики, то этого количества мало;
- уникальные фреш-категории (собственное производство кулинарии, выпечки, кондитерских изделий, копченостей, фаст-фуда и т.п.);
- качественные собственные и импортные товары.
Низкая цена
Однако основным показателем, который заставит украинцев пойти в Lidl – это низкая цена товаров.
По словам Елены Вдовиченко, доступная стоимость товаров объясняется сразу несколькими факторами. Во-первых, компания покупает большие партии товара, а значит, может контролировать себестоимость.
Во-вторых, она не нуждается в посредниках, которые повышают цену на счет доставки. Но при этом в сети Lidl достаточно ограниченный ассортимент.
Где откроют первый магазин
Первый супермаркет немецкой сети Lidl, которая может стать серьезным конкурентом для украинской АТБ, может появиться в Ивано-Франковске. Об этом заявил глава города.
Он рассказал, что в городе планировалось открыть гипермаркет французской семьи Auchan SA – "Ашан Украина". Однако из-за карантина эта идея сейчас на паузе.
Эксперты считают, что запуск торговой сети займет более года, при этом официального подтверждения компании до сих пор нет. Это связано с внутренней политикой – она не афиширует свои планы.
Напомним, что Lidl имеет достаточно низкие цены, а в супермаркетах сети находится около двух тысяч уникальных продуктов, однако их количество невелико.
Раньше мы рассказывали, какие зарплаты предлагает своим работникам Lidl.