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Конкурент АТБ осваивает наш рынок: пойдут ли украинцы в Lidl

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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19 февраля, 10:04
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Рассказываем, чем привлечет Lidl украинцев
Чем конкурент АТБ заманит украинцев к себе
Чем конкурент АТБ заманит украинцев к себе / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, gsminfo

Немецкая сеть супермаркетов Lidl планирует выйти на рынок Украины и готовит интересные предложения для потребителей.

"Сегодня" расскажет вам, что заставит украинцев пойти в дискаунтер за покупками.

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Первый фактор, который заставит людей посетить Lidl – это любопытство. Действительно, сеть завоевала популярность и признание во всем мире, о ней говорят чуть ли не с каждым СМИ у нас в Украине. Так что, как говорится, украинцы отправятся "на проверку".

Как рассказала гендиректор сети Metro Украина Елена Вдовиченко в комментарии GSMinfo, рынок ритейла в Украине относительно свободен, поэтому Lidl будет что предложить потребителям. Ведь у компании есть собственный импорт и товарные марки.

Поэтому украинцев привлечет:

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  • больший выбор товаров (в том числе известных национальных брендов). В Lidl есть около 2 тысяч уникальных продуктов, но поскольку супермаркеты невелики, то этого количества мало;
  • уникальные фреш-категории (собственное производство кулинарии, выпечки, кондитерских изделий, копченостей, фаст-фуда и т.п.);
  • качественные собственные и импортные товары.

Низкая цена

Однако основным показателем, который заставит украинцев пойти в Lidl – это низкая цена товаров.

По словам Елены Вдовиченко, доступная стоимость товаров объясняется сразу несколькими факторами. Во-первых, компания покупает большие партии товара, а значит, может контролировать себестоимость.

Во-вторых, она не нуждается в посредниках, которые повышают цену на счет доставки. Но при этом в сети Lidl достаточно ограниченный ассортимент.

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Где откроют первый магазин

Первый супермаркет немецкой сети Lidl, которая может стать серьезным конкурентом для украинской АТБ, может появиться в Ивано-Франковске. Об этом заявил глава города.

Он рассказал, что в городе планировалось открыть гипермаркет французской семьи Auchan SA – "Ашан Украина". Однако из-за карантина эта идея сейчас на паузе.

Эксперты считают, что запуск торговой сети займет более года, при этом официального подтверждения компании до сих пор нет. Это связано с внутренней политикой – она не афиширует свои планы.

Напомним, что Lidl имеет достаточно низкие цены, а в супермаркетах сети находится около двух тысяч уникальных продуктов, однако их количество невелико.

Раньше мы рассказывали, какие зарплаты предлагает своим работникам Lidl.

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