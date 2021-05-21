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Чернокожий бизнесмен обвинил McDonald's в расизме и потребовал 10 млрд долларов

21 мая, 15:49

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Корпорацию склоняют за то, что она ни разу не разместила рекламу на площадках, принадлежащих афроамериканцам

Ресторан быстрого питания McDonald's / Фото: REUTERS/Moe Doiron

Ресторан быстрого питания McDonald's / Фото: REUTERS/Moe Doiron

Крупнейшую в мире сеть ресторанов быстрого питания McDonald's продолжают преследовать несчастья. То мексиканцы бойкотируют американские товары, а вот теперь уже американская медиакомпания Entertainment Studios Networks и вещательная компания Weather Group, принадлежащие чернокожему медиамагнату Байрону Аллену, обвинили корпорацию в дискриминацию при размещении рекламы и потребовали 10 млрд долл. компенсации.

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Об этом сообщает издание "+1".

По словам Аллена, корпорация ни разу не разместила рекламу на их площадках, но заплатила за большое количество рекламы в аналогичных сетях, принадлежащих белым.

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Фото: коллаж "Сегодня" / REUTERS / Pixabay / Pexels

Согласно иску, McDonald's нарушила федеральные законы о гражданских правах из-за своей "расовой вражды и расовых стереотипов" при распределении рекламных долларов.

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В ответ корпорация заявила, что в ближайшие четыре года увеличит долю своего рекламного бюджета на компании, принадлежащие чернокожим, латиноамериканцам, женщинам и другим группам до 10%. Сейчас эта доля составляет 4%.

Также напомним, что ранее McDonald's не смогла отстоять право на товарный знак Big Mac в Европе.

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