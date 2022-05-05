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McDonald's полностью закрывает все рестораны в Украине – что происходит

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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5 мая, 17:51
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Рестораны, которые были закрыты еще с первого дня войны, не будут работать, пока война в Украине не завершится
Рестораны сети были закрыты еще с 24 февраля
Рестораны сети были закрыты еще с 24 февраля / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Компания McDonald's заявила, что закрывает все свои рестораны до завершения военных действий на территории Украины. Однако своим работникам она продолжает выплачивать зарплаты, открыв для них горячую линию психологической помощи, и налоги государству.

Об этом говорится в ответе пресс-службы компании на информационный запрос ZAXID.NET.

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В то же время компания переориентирует все свои силы на гуманитарную помощь Украине, и все продукты, хранившиеся в заведениях, уже передали в гуманитарные штабы. McDonald's и дальше продолжит организовывать туда поставки.

Среди прочего благотворительная организация "Фонд Дом Рональда МакДональда" обустроила центр детской кардиологии, который переехал из Киева во Львов и мобильную амбулаторию для людей, которые пересекают границу, в сотрудничестве с польскими и литовскими медиками.

McDonald's закрыл рестораны еще с начала войны

Напомним, что с первого дня полномасштабной войны на территории Украины рестораны сети McDonald's в Украине вынуждены были закрыться, чтобы уберечь своих работников. Об этом они сообщили в Instagram.

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"Мы остаемся закрытыми. Наши сотрудники остаются дома со своими родными ради их же безопасности. Очень хотим снова открыть свои двери для вас" , – написали они 24 февраля в соцсети.

Также мы рассказывали, почему конкурент АТБ Lidl не выйдет на украинский рынок.

Ранее мы писали, что россияне на оккупированных территориях заставляют украинский бизнес работать по их правилам.

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