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McDonald's повністю закриває всі ресторани в Україні — що відбувається

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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5 травня, 17:51
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Ресторани, які були закриті ще з першого дня війни, не працюватимуть допоки війна в Україні не завершиться
Ресторани мережі були закриті ще з 24 лютого
Ресторани мережі були закриті ще з 24 лютого / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Компанія McDonald's заявила, що закриває всі свої ресторани до завершення воєнних дій на території України. Однак своїм працівникам вона продовжує виплачувати зарплати, відкривши також для них гарячу лінію психологічної допомоги, та податки державі.

Про це йдеться у відповіді пресслужби компанії на інформаційний запит ZAXID.NET.

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Водночас компанія переорієнтовує всі свої сили на гуманітарну допомогу Україні, і всі продукти, що зберігалися в закладах, вже передали в гуманітарні штаби. McDonald's і надалі продовжує організовувати туди поставки.

З-поміж іншого благодійна організація "Фундація Дім Рональда МакДональда" облаштувала центр дитячої кардіології, який переїхав з Києва до Львова та мобільну амбулаторію для людей, які перетинають кордон, у співробітництві з польськими та литовськими медиками.

McDonald's закрив ресторани ще з початку війни

Нагадаємо, що з першого дня повномасштабної війни на території України ресторани мережі McDonald's в Україні вимушені були закритися, аби вберегти своїх працівників. Про це вони повідомили в Instagram.

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"Ми залишаємося закритими. Наші співробітники залишаються вдома зі своїми рідними задля їхньої ж безпеки. Дуже хочемо знову відкрити свої двері для вас", – написали вони 24 лютого в соцмережі.

Також ми розповідали, чому конкурент АТБ Lidl не вийде на український ринок.

Раніше ми писали, що росіяни на окупованих територіях змушують український бізнес працювати за їхніми правилами.

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