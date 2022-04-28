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Оккупанты заставляют украинских предпринимателей работать по их правилам — что происходит

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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28 апреля, 17:06
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Российские захватчики, шантажируя бизнес, утверждают, что из оккупированных регионов они уже не выйдут
Оккупанты пытаются "перезапустить" бизнес
Оккупанты пытаются "перезапустить" бизнес / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

На захваченных территориях Востока и Юга РФ постепенно устанавливает оккупационный режим, свои правила ведения бизнеса, шантажирует украинских предпринимателей, выставляя им жесткие условия.

Буквально на прошлой неделе первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко провел в Донецке совещание с участием "руководителей" так называемых "Л/ДНР". На совещании обсуждались вопросы создания и дальнейшей деятельности российских "военно-гражданских администраций", информирует Главное управление разведки Министерства обороны.

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По их информации, особое внимание было уделено следующим вопросам:

  • срочному внедрению системы обязательного платного лицензирования частных предпринимателей для торговли с субъектами РФ. Это, по мнению захватчиков, позволит оккупационному режиму взять под контроль финансовые потоки на захваченных украинских территориях;
  • в будущем полностью переориентировать местный бизнес на российский рынок.

Оккупанты "перезапускают" бизнес — люди против

Попытки россиян "перезапустить" местный бизнес на оккупированных территориях терпят неудачу, агрессор подвергается сопротивлению значительной части местного населения и, вдобавок ко всему, преград со стороны традиционной российской коррупции.

Пример из жизни оккупированных территорий. В пгт Шевченково Харьковской области кафиры дали возможность наладить работу местного рынка. На его территории был вывешен российский "триколор". Возмущенные местные жители сломали флагшток. После этого кафиры обещали закрыть рынок в случае повторения "инцидентов".

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Оккупанты заставляют руководителей сельхозпредприятий выводить людей и технику в поле и начинать весенне-полевые работы, а фермерам, которые отказываются работать по их правилам, угрожают "национализировать" земли.

Пример из жизни оккупированных территорий. Такая ситуация наблюдается в пгт Боровая Харьковской области, где большинство техники либо разбито, либо похищено самими же оккупантами. Сказывается и тотальный дефицит посевных и горюче-смазочных материалов. К тому же, аграриям не гарантируется безопасность – несколько фермеров взорвались на снарядах и минах во время попыток проводить полевые работы.

Оккупанты заставляют предпринимателей открывать свои заведения при условии отсутствия украинских товаров.

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Пример из жизни оккупированных территорий. В селах Ботиево и Строгановка Мелитопольского района Запорожской области представители оккупационной комендатуры требуют от предпринимателей открывать магазины, кафе, места отдыха и досуга. Условие безопасной работы – отсутствие украинских товаров. Взамен предоставляют контакты поставщиков в Крыму.

Оккупанты утверждают, что уже не выйдут из оккупированных регионов и продолжают подготовку к введению "рублевой зоны".

В Крыму принудительно забирают жилье

В качестве примера можно привести также действия оккупационных властей в Крыму, которые одобрили поправки в Гражданский кодекс о принудительном изъятие имущества у иностранцев, совершивших "недружественные" действия в отношении России.

Депутаты поддержали законодательную инициативу единогласно.

По словам вице-спикера Госсовета Аллы Пономаренко, этот проект позволит забрать право собственности на имущество в Крыму, принадлежащее "иностранным государствам и иностранным лицам, связанными с иностранными государствами, совершающими в отношении России, российских юридических и физических лиц недружественные действия".

Напомним, у наших граждан, бегущих от войны на территорию временно оккупированного Крыма, оккупационные администрации России изымают украинские паспорта и предоставляют "свидетельства", которые не имеют никакой юридической силы.

Раньше мы писали, почему бизнес в Украине массово сокращает зарплаты и увольняет рабочих.

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