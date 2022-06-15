Российскому заменителю McDonald's угрожают судом – что еще украли россияне

От новых владельцев "McDonald's" в России требуют изменить ранее выбранное название "Вкусно и точка". С таким требованием обратился владелец сети заведений питания "Еда и точка" во Владивостоке.
Об этом сообщают российские СМИ.
Региональная сеть даже готова идти в суд, заявил ее владелец Сергей Панкратов.
"Из-за названия новой сети "Вкусно – и точка" наш выход в любой новый регион будет восприниматься вторично, как подделка. Не будет уникальности названия бренда. Если мы не договоримся о названии, то придется обращаться в суд. Пока мы ждем, как ситуация будет развиваться. С нами еще никто не связывался по этому поводу", – сказал он.
Панкратов рассказал, что его сеть "Еда и точка" на рынке с 2018 года и пока работает только во Владивостоке, но хотела расширяться и дальше. Предприниматель заверил, что не хочет взимать с плагиаторов деньги или выставлять какие-либо другие требования.
Его цель – добиться изменения названия и он готов за это сражаться в суде.
"Мы считаем, что идет явное перекрещение. Мы хотим оставаться уникальными. Наше название "Еда и точка" уникально, поисковые системы подтвердят, что ничего подобного в нашей стране не было", – отметил владелец.
Не первый плагиат
9 июня сеть заведений в РФ, которая будет создана, как заменитель McDonald's на базе закрытых ресторанов, обнародовала свой новый логотип.
На нем изображены две стилизованные палочки картофеля фри и оранжевый круг, символизирующий бургер.
Однако пользователи сети сразу разоблачили россиян на очередном плагиате и сравнили их логотип со знаками других популярных брендов.
У кого снова украла РФ, смотрите в нашем материале.
"Сегодня" раньше рассказывали всю историю выхода McDonald's с российского рынка и рассказывали, почему рестораны сейчас не работают в Украине.