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"Байкал", "Дюшес" або просто вода: як в Росії замінюють Pepsi та Coca-Cola у закладах

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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29 червня, 16:40
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Російське населення все більше відчуває, як санкції Заходу "не впливають" на їхнє життя
Показуємо, як і чим в РФ замінюють західну продукцію
Показуємо, як і чим в РФ замінюють західну продукцію / Фото: Pexels, Колаж: Сьогодні

Мережі фастфудів у РФ поступово імпортозаміщують популярні західні напої. Зокрема, в Burger King вже не знайти Coca-Cola чи Pepsi.

Як повідомляють відвідувачі закладів у соцмережах, меню оновилося й тепер з напоїв пропонують в основному місцеві аналоги.

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В асортименті – продукція "Байкал", "Дюшес", "Тархун". На розливі продають лише зелений холодний чай "Ліптон", а для найбільш скрєпних клієнтів – проста вода.

Цікавий асортимент напоїв у РФ
Цікавий асортимент напоїв у РФ / Фото: скріншот

Місцеве за ціною імпортного

Заклади швидкого харчування Burger King – не єдині в РФ, хто поступово змінює асортимент продукції на місцеву. Раніше аналоги західних напоїв з’явилися в постійному меню KFC та аналогу McDonald’s – "Смачно – і крапка".

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Оновлене меню в російському закладі
Оновлене меню в російському закладі / Фото: скріншот

Збувають напої в стаканчиках, об’ємом по 0,4-0,5 літра, а також по 0,8 і 1 літрі. Водночас ціни також "приємно" здивували відвідувачів фастфуду, адже фактично не відрізняються від вартості нормальних західних напоїв – за один стаканчик доведеться заплатити 120-150 рублів (60-80 грн).

Росіяни активно діляться новим досвідом у соцмережах. За словами користувачів, імпортозаміщений "Дюшес" має присмак пива, а в "Байкалі" відчувається "залізо проточної води", та й взагалі це "жижа" з "хімікатами", яку "неможливо пити".

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Представники мережі фастфуду переконують російських журналістів, що змінили меню не в усіх закладах. Мовляв, у деяких ресторанах просто не було іншої сировини, і немає розуміння, як далі вони працюватимуть.

Однак населення РФ помічає нововведення в усе більшій кількості Burger King – у Москві, Ростові та інших великих містах. Місцеві ресторатори також переконані, що споживачів не сприймуть продукцію російської "Чорноголовки" як нормальну заміну закордонним напоям.

McDonald’s повертається в Україну?

Після повномасштабного вторгнення РФ, мережа ресторанів McDonald’s призупинила свою діяльність в Україні. Після тривалих перемовин, є надія, що заклади знову відчинять свої двері, але працюватимуть по-іншому.

За словами керівника одного з київських ресторанів McDonald’s, вони можуть відкритися уже в серпні. Однак це станеться лише за умови, що компанія погодить усі безпекові питання.

Директорка української філії McDonald’s Юлія Бадрітдінова зауважила, що мережа оновлює протоколи безпеки, зокрема перевіряють, щоб поблизу кожного закладу було укриття. Під час сигналу "повітряна тривога" заклад призупинятиме роботу й не працюватиме до завершення тривоги.

Працюють і над відновленням мережі постачань – компанії працюють, але є проблеми з логістикою, бо знищена інфраструктура. Деякі продукти, ймовірно, доведеться купувати в інших країнах.

"Сьогодні" раніше розповідали, як в Росії продають "терористичні суші", а також писали, чому свої ж погрожують судом "креативним" творцям назви і лого оновленої російської мережі.

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