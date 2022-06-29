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"Байкал", "Дюшес" или просто вода: как в России заменяют Pepsi и Coca-Cola в заведениях

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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29 июня, 16:40
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Российское население все больше чувствует, как санкции Запада "не влияют" на их жизнь
Показываем, как и чем в РФ заменяют западную продукцию
Показываем, как и чем в РФ заменяют западную продукцию / Фото: Pexels, Коллаж: Сегодня

Сети фастфудов в РФ постепенно импортозамещают популярные западные напитки. В частности, в Burger King уже не найти Coca-Cola или Pepsi.

Как сообщают посетители заведений в соцсетях, меню обновилось и теперь из напитков предлагают в основном местные аналоги.

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В ассортименте – продукция "Байкал", "Дюшес", "Тархун". На разливе продают только зеленый холодный чай "Липтон", а для самых "скрепных" клиентов – простая вода.

Интересный ассортимент напитков в РФ
Интересный ассортимент напитков в РФ / Фото: скриншот

Местное по цене импортного

Заведения быстрого питания Burger King – не единственные в РФ, кто постепенно меняет ассортимент продукции на местную. Ранее аналоги западных напитков появились в постоянном меню KFC и аналоге McDonald's – "Вкусно – и точка".

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Обновленное меню в российском заведении
Обновленное меню в российском заведении / Фото: скриншот

Сбывают напитки в стаканчиках объемом по 0,4-0,5 литра, а также по 0,8 и 1 литре. В то же время, цены также "приятно" удивили посетителей фастфуда, ведь фактически не отличаются от стоимости нормальных западных напитков – за один стаканчик придется заплатить 120-150 рублей (60-80 грн).

Россияне активно делятся новым опытом в соцсетях. По словам пользователей, импортозамещенный "Дюшес" имеет привкус пива, а в "Байкале" чувствуется "железо проточной воды", да и вообще это "жижа" с "химикатами", которую "невозможно пить".

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Представители сети фастфуда убеждают российских журналистов, что сменили меню не во всех заведениях. Мол, в некоторых ресторанах просто не было другого сырья, и нет понимания, как дальше они будут работать.

Однако население РФ замечает нововведения во все большем количестве Burger King – в Москве, Ростове и других крупных городах. Местные рестораторы также убеждены, что потребители не воспримут продукцию российской Черноголовки как нормальную замену зарубежным напиткам.

McDonald's возвращается в Украину?

После полномасштабного вторжения РФ, сеть ресторанов McDonald’s приостановила свою деятельность в Украине. После длительных переговоров, есть надежда, что заведения снова откроют свои двери, но будут работать по-другому.

По словам руководителя одного из киевских ресторанов McDonald's, они могут открыться уже в августе. Однако это произойдет только при условии, что компания согласует все вопросы безопасности.

Директор украинского филиала McDonald's Юлия Бадритдинова отметила, что сеть обновляет протоколы безопасности, в частности проверяют, чтобы вблизи каждого заведения было укрытие. Во время сигнала "воздушная тревога" заведение будет приостанавливать работу и не будет работать до завершения тревоги.

Работают и над восстановлением сети поставок – компании работают, но есть проблемы с логистикой, потому что уничтожена инфраструктура. Некоторые продукты, вероятно, придется покупать в других странах.

"Сегодня" раньше рассказывали, как в России продают "террористические суши", а также писали, почему свои же угрожают судом "креативным" создателям названия и лого обновленной российской сети.

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