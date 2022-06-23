Знову з чізбургерами й картоплею фрі: коли McDonald’s знову запрацює в Україні

З’явилась інформація про те, коли популярні заклади можуть відчинити двері для відвідувачів

Назвали ймовірні терміни відкриття закладів в Україні / Фото: Getty Images, Pexels, Колаж: Сьогодні

МЗС активно працює над відновленням роботи популярної мережі ресторанів швидкого харчування McDonald’s в Україні.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів 19 червня та наголосив, що він та його колеги переконують представників компанії повернутися.

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"Ми в МЗС переконані, що нині є умови для відновлення їхньої роботи", – зауважив він.

Дмитро Кулеба додав, що перемовини про роботу McDonald’s в Україні тривають на різних рівнях – в українському та американському офісах компаніях, навіть в розмовах з представниками уряду США.

Коли повернеться McDonald’s?

Журналісти Forbes поспілкувалися з директоркою української філії McDonald’s Юлією Бадрітдіновою та дізналися, коли ж фанати фастфуду знову зможуть купити популярну продукцію. Усі ресторани швидкого харчування призупинили роботу в Україні 24 лютого з міркувань безпеки.

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Точних термінів відкриття закладів CEO компанії не називає. Однак керівник одного зі столичних ресторанів заявив, що це може статися уже в серпні, якщо всі безпекові питання погодять.

За словами Бадрітдінової, компанія оновлює протоколи безпеки, зокрема перевіряють, щоб поблизу кожного закладу було укриття. Під час сигналу "повітряна тривога" McDonald’s призупинятиме роботу й не працюватиме до завершення тривоги.

Працюють і над відновленням мережі постачань – компанії працюють, але є проблеми з логістикою, бо знищена інфраструктура. Деякі продукти, ймовірно, доведеться купувати в інших країнах.

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Підтримка працівників

Своїм працівникам на ставці компанія продовжує платити зарплату. Хто працював погодинно, отримує виплати в розрахунку середньої кількості годин за довоєнним рівнем. Загалом це понад 10 тис. осіб, яким за весь період виплатили десятки мільйонів доларів. Податки McDonald’s продовжує сплачувати.

Юлія Бадрітдінова додала, що вона та її колеги постійно моніторять ситуацію в Україні. Амбіції відновити роботу в деяких областях уже є, але конкретні деталі чи плани в McDonald’s озвучувати поки що не хочуть.

Імпортозаміщення в РФ

Якщо в Україні ресторани швидкого харчування закрили тимчасово, то з Росії компанія вийшла повністю й безповоротно. На місці їхніх приміщень уже відкривають місцеві аналоги, для яких вкрали і меню, і логотип.

На початку червня безіменна мережа "викотила" логотип, який одразу ж почала рекламувати. На зеленому тлі зображені дві стилізовані палички картоплі фрі та помаранчеве коло, що символізує бургер.

Після оприлюднення нового логотипу користувачі соцмереж викрили росіян у черговій крадіжці – він дуже схожий на символіку відомих брендів. Особливо помітна схожість з українською мережею автозаправок WOG та Warner Music Group. І майже ідентичний російський логотип, тільки перевернутий, до лого португальської компанії з виробництва кормів Matosmix.

"Сьогодні" раніше писали, що після росіяни виходу McDonald’s з країни почали масово продавати фірмовий одяг та брендові речі працівників компанії. Водночас російському заміннику компанії погрожують судом свої ж – вкрали не лише лого.