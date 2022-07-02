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Без рублей на годы: банкоматы в РФ не воспринимают "деревянные" как деньги

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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2 июля, 11:38
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Российское население не может рассчитаться новыми рублями
Обновление Центробанка РФ удалось "на славу"
Обновление Центробанка РФ удалось "на славу" / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

30 июня в России ввели в обращение новые банкноты номиналом в сто рублей. Однако население не скоро сможет воспользоваться ими в банкоматах.

Как сообщили локальные медиа, банкоматы, терминалы, кассовые аппараты и другая спецтехника для подсчета денег не научены распознавать обновления.

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Проще говоря, техника не принимает новые российские купюры как деньги. Ожидается, что перенастройка техники может растянуться на годы.

В чем причина?

Ситуацию объясняют тем, что компании-производители вышли из РФ из-за санкций Запада, а большинство АТМ (свыше 60%) принадлежат "враждебным" компаниям NCR и Diebold Nixdorf. Кассовая техника вообще полностью импортная. Провластные структуры страны-агрессора убеждают, что обновление займет всего месяц и все удастся настроить.

А вот банкиры считают, что не стоит опираться на опыт 2017 года, когда кредитные организации не находились под санкциями, а производители не вышли из РФ. Они предполагают, что поставщики вообще откажутся от поддержки новых купюр, то есть их использование в устройствах будет невозможно.

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Несмотря на то, что даже 100 рублей обновить сложно и займет это несколько лет, Центробанк России не останавливается. Ожидается, что с 2023 года в обращение будут введены новые банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей.

Навоз станет ходовым в РФ

Недавно российская Дума приняла закон, согласно которому на удобрения можно оформлять право собственности. Только после того, как навоз станет собственностью населения, его можно будет продавать.

До вступления в силу нового закона использовать отходы в сельском хозяйстве запрещено. Для этого нужно пройти немало процедур:

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  • оформить паспорт отходов;
  • определить класс опасности;
  • провести экологическую экспертизу;
  • получить лицензию.

Новый закон приравнивает навоз и помет после специальной обработки к "побочным продуктам животноводства". Следовательно, ресурс можно будет использовать для обогащения плодовитости почвы.

Российские власти надеются, что нововведение поможет создать отдельную сферу, касающуюся органических удобрений. Навоз из РФ намерены экспортировать и использовать в качестве сырья в сельском хозяйстве.

"Гринпис" и местная экоинспекция выступили против правительственной инициативы, поскольку фермеры часто злоупотребляют положением и загрязняют окружающую среду.

"Сегодня" ранее рассказывали, что в российских ресторанах с фастфудом все чаще вместо Pepsi и Coca-Cola можно увидеть "импортозамещение" с "интересными" привкусами за ту же цену, а также писали о том, как населению РФ продают суши в виде террористических букв.

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