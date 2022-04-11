Без портів, бізнесу та врожаю – як у світі оцінюють збитки в Україні від війни

У Світовому банку надали базову оцінку економічній ситуації в Україні після вторгнення Росії

За прогнозами Світового банку, в Україні суттєво знизиться ВВП через війну / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

ВВП України може скоротитися на 45,1% через вторгнення Росії. Через війну на більшій частині країни закрились бізнеси, скоротився експорт, припинилась економічна діяльність.

Як повідомляє Reuters, скорочення ВВП на 30,7% упродовж року помітний також у Білорусі та Молдові. У Росії ВВП скоротиться на 11,2% через західні санкції.

Реклама

За інформацією Світового банку, в Україні зараз майже половина підприємств зачинені, решта працюють у нормальному режимі.

Збитки від війни

Удару по 90% експорту зерна та половині загального експорту завдало закриття чорноморських портів. У багатьох областях також неможливо розпочати посівну й згодом – зібрати врожай.

На початку березня збитки в інфраструктурі України оцінювали в 100 мільярдів доларів – це дві третини ВВП України в 2019 році. Але ці цифри зараз значно вищі, хоч і підрахувати їх складно, оскільки війна завдала більшої шкоди.

Реклама

Експерти не беруться до надто чітких прогнозів, оскільки багато чого досі "в підвішеному стані". Наприклад, невідомо, скільки ще триватиме війна та яка буде інтенсивність боїв.

Допомога Україні

Однак базові сценарії показують ціновий шок на сировину та скорочення ВВП України на 75%. Водночас у Росії скоротиться виробництво на 20%.

"Україні негайно потрібна величезна фінансова підтримка, оскільки вона намагається підтримувати свою економіку, а уряд працює для підтримки українських громадян, які страждають і справляються з екстремальною ситуацією", – наголосила віцепрезидент Світового банку у Європі та Центральній Азії Анна Б’єрде.

Реклама

Світовий банк надав Україні 923 млн доларів у вигляді позик та грантів. Наразі готують додатковий пакет підтримки на суму понад 2 млрд доларів. Це дозволить надалі виплачувати зарплати людям та виконувати зобов’язання щодо зовнішнього боргу.

Підтримка українців

Внутрішні переселенці в Україні можуть отримати допомогу на сім'ю за програмою ЮНІСЕФ та Мінсоцполітики. За три місяці можуть виплатити 33 тис. грн.

Фінансову допомогу нададуть батькам, які виховують трьох і більше неповнолітніх дітей, з яких хоча б одна дитина не досягла двох років. На підтримку можуть розраховувати й сім'ї, у яких двоє або більше дітей, з яких хоча б одна дитина з інвалідністю.

Надають українцям і 6500 грн допомоги від держави. Дехто ще не отримав грошей, хоч подав заявку вчасно й успішно. У ПриватБанку пояснили, що гроші на ці потреби перераховує Міністерство економіки, яке не виплатило всю суму. Клієнтів запевнили, що гроші обов’язково прийдуть, але пізніше.

Раніше "Сьогодні" писали, як отримати виплати через Ощадбанк. Ми також розповідали, хто має право на компенсацію витрат за комунальні послуги.