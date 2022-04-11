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СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Деякі переселенці отримають 33 тис. грн – хто має право на допомогу

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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11 квітня, 12:18
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Розповідаємо, куди і кому потрібно подавати заявки, щоб отримати допомогу від ЮНІСЕФ
Хто з переселенців отримає найбільшу допомогу
Хто з переселенців отримає найбільшу допомогу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Деякі внутрішні переселенці в Україні можуть отримати допомогу на сім'ю до 33 тис. грн одразу за три місяці.

Відповідну програму Мінсоцполітики затвердили з ЮНІСЕФ.

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Фінансову допомогу можуть отримати переселенці, які виховують трьох і більше неповнолітніх дітей, з яких хоча б одна дитина не досягла двох років, а також сім'ї, у яких двоє або більше дітей (з яких хоча б одна дитина з інвалідністю).

Для оформлення виплат необхідно зареєструватися та заповнити заявку на сайті.

Сума виплат на кожного члена сім'ї становитиме 2220 грн на місяць, проте допомогу нарахують усім і за три місяці – одним платежем. Якщо ми розглядаємо сім'ю з п'яти осіб (двоє дорослих та троє дітей), то вони одразу отримають 33 тис. грн.

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Проте варто врахувати, що це максимальна сума виплат для багатодітних сімей, навіть якщо дітей більше, вам не нарахують понад 33 тис. грн.

Виплати під час війни

До кінця березня наймані працівники та деякі ФОП, які проживають на територіях, де ведуться активні бойові дії, могли подати заявку на отримання від держави 6,5 тис. грн.

Тим, хто запросив отримання допомоги у першій половині місяця, вже прийшли гроші на картку "єПідтримка", а деякі українці й досі чекають.

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У ПриватБанку пояснили, що гроші затримуються через те, що Міністерство економіки не виплатило всю призначену для цього суму.

Коли кошти надійдуть на рахунок банку, всі решта українців отримають свої 6,5 тис. грн.

"Сьогодні" також писали, як отримати виплату вимушеним переселенцям, та розповідали, хто має право на компенсацію витрат за комунальні послуги.

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