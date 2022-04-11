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Без портов, бизнеса и урожая – как в мире оценивают убытки в Украине от войны

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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11 апреля, 13:24
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Во Всемирном банке дали базовую оценку экономической ситуации в Украине после вторжения России
По прогнозам Всемирного банка, в Украине существенно снизится ВВП из-за войны
По прогнозам Всемирного банка, в Украине существенно снизится ВВП из-за войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

ВВП Украины может сократиться на 45,1% из-за вторжения России. Из-за войны на большей части страны закрылись бизнеса, сократился экспорт, прекратилась экономическая деятельность.

Как сообщает Reuters, сокращение ВВП на 30,7% в течение года будет заметно также в Беларуси и Молдове. В России ВВП сократится на 11,2% из-за западных санкций.

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По информации Всемирного банка, в Украине сейчас почти половина предприятий закрыты, остальные работают в нормальном режиме.

Ущерб от войны

Удар по 90% экспорта зерна и половине общего экспорта нанесло закрытие черноморских портов. Во многих областях также невозможно начать посевную и впоследствии – собрать урожай.

В начале марта ущерб в инфраструктуре Украины оценивали в 100 миллиардов долларов – это две трети ВВП Украины в 2019 году. Но эти цифры сейчас намного выше, хотя и подсчитать их сложно, поскольку война нанесла еще больший ущерб.

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Эксперты не берутся за слишком четкие прогнозы, поскольку многое до сих пор "в подвешенном состоянии". К примеру, неизвестно, сколько еще будет продолжаться война, и какова будет интенсивность боев.

Помощь Украине

Однако базовые сценарии показывают ценовой шок на сырье и сокращение ВВП Украины на 75%. В то же время в России сократится производство на 20%.

"Украина немедленно нуждается в огромной финансовой поддержке, поскольку она пытается поддерживать свою экономику, а правительство работает для поддержки украинских граждан, страдающих и справляющихся с экстремальной ситуацией", – подчеркнула вице-президент Всемирного банка в Европе и Центральной Азии Анна Бьерде.

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Всемирный банк предоставил Украине 923 млн долларов в виде ссуд и грантов. В настоящее время готовят дополнительный пакет поддержки на сумму свыше 2 млрд долларов. Это позволит Украине в дальнейшем выплачивать зарплаты людям и выполнять обязательства по внешнему долгу.

Поддержка украинцев

Внутренние переселенцы в Украине могут получить помощь на семью по программе ЮНИСЕФ и Минсоцполитики. За три месяца они могут получить 33 тыс. грн.

Финансовую помощь окажут родителям, воспитывающим троих и более несовершеннолетних детей, из которых хотя бы один ребенок не достиг двух лет. На поддержку могут рассчитывать и семьи, у которых двое или больше детей, из которых хотя бы один ребенок с инвалидностью.

Предоставляют украинцам и 6500 грн помощи от государства. Некоторые еще не получили денег, хотя подали заявку вовремя и успешно. В ПриватБанке объяснили, что деньги на эти нужды перечисляет Министерство экономики, не выплатившее всю сумму. Клиентов заверили, что деньги обязательно придут, но позже.

Ранее "Сегодня" писали, как получить выплаты через Сбербанк. Мы также рассказывали, кто имеет право на компенсацию затрат на коммунальные услуги.

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