Некоторые переселенцы получат 33 тыс. грн – кто имеет право на помощь

Рассказываем, куда и кому нужно подавать заявки, чтобы получит помощь от ЮНИСЕФ

Кто из переселенцев получит самую большую помощь / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Некоторые внутренние переселенцы в Украине могут получить пособие на семью до 33 тыс. грн, сразу за три месяца.

Соответствующую программу Минсоцполитики утвердили с ЮНИСЕФ.

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Финансовую помощь могут получить переселенцы, которые воспитывают троих и более несовершеннолетних детей, из которых хотя бы один ребенок не достиг двух лет, а также семьи, у которых двое или более детей (из которых хотя бы один ребенок с инвалидностью).

Для оформления выплат необходимо зарегистрироваться и заполнить заявку на сайте.

Сумма выплат на каждого члена семьи составит 2220 грн в месяц, но помощь насчитают на всех и сразу за три месяца – одним платежом. Если мы рассматриваем семью из пяти человек (два взрослых и трое детей), то они сразу получат 33 тыс. грн.

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Однако стоит учесть, что это максимальная сумма выплат для многодетных семей, даже если детей больше, вам не насчитают более 33 тыс. грн.

Выплаты во время войны

До конца марта наемные работники и некоторые ФОП, проживающие на территориях, где ведутся активные боевые действия, могли подать заявку на получение от государства 6,5 тыс. грн.

Тем, кто запросил получение помощи в первой половине месяца, уже пришли деньги на карту "єПідтримка", а некоторые украинцы до сих пор ждут.

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В ПриватБанке объяснили, что деньги задерживаются из-за того, что Министерство экономики не выплатило всю предназначенную для этого сумму.

Когда средства поступят на счет банка, все оставшиеся украинцы получат свои 6,5 тыс. грн.

"Сегодня" также писали, как получить выплату вынужденным переселенцам, и рассказывали, кто имеет право на компенсацию расходов за коммунальные услуги.