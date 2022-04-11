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Не пришли обещанные 6,5 тыс. грн? В ПриватБанке объяснили, стоит ли ждать денег

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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11 апреля, 10:32
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Рассказываем, стоит ли ждать выплат 6,5 грн украинцам, которые подали заявку во второй половине марта
ПриватБанк объяснил, что делать тем, кто не получил деньги
ПриватБанк объяснил, что делать тем, кто не получил деньги / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Некоторые украинцы, имеющие право получить 6,5 тыс. грн в качестве помощи от государства, до сих пор не получили деньги, хотя заявку подали вовремя и успешно.

В ПриватБанке объяснили, что происходит и сколько еще ждать деньги, сообщает сайт "Минфин".

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Итак, последний день подачи заявок был 31 марта и далеко не все, кто запросил помощь через "Дію", получил на карту "єПідтримка" деньги.

В ПриватБанке объясняют, что деньги для этих нужд перечисляет Министерство экономики, которое не выплатило всю сумму.

"Банк является получателем средств от Министерства экономики и осуществляет зачисление на карту сразу, как только деньги поступают на счета банка. Министерство экономики является распорядителем государственных средств, отвечающим за начисление средств на указанные счета пользователей", – объяснили в банке.

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Клиентов успокоили, что если они подали заявку во второй половине марта и она успешно прошла, деньги они обязательно получат, но позже - когда ПриватБанк получит их из бюджета.

Напоминаем, что выплаты производятся наемным работникам и ФОП из таких областей:

  • Черниговская;
  • Сумская;
  • Харьковская;
  • Херсонская;
  • Николаевская;
  • Запорожская;
  • Донецкая;
  • Луганская;
  • Житомирская;
  • Одесская;
  • Волынская;
  • Киевская и Киев.

Выплаты переселенцам

В Украине вынужденным переселенцам выплатят ежемесячную помощь в размере 2000 грн (3000 грн для детей и людей с инвалидностью).

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Это касается людей, которые вынуждены покинуть свой дом в областях, где ведутся активные боевые действия, и переехать в безопасные районы страны.

Для получения помощи необходимо зарегистрироваться как ВПЛ, обратившись в органы социальной защиты населения, к уполномоченному лицу общины, в ЦНАП.

Вскоре такая возможность будет добавлена на портал "Дія". Далее необходимо подать заявку в те же учреждения и указать номер счета, на который придет помощь.

"Сегодня" также писали, как получить выплаты через Ощадбанк, и рассказывали, кто имеет право на компенсацию расходов за коммунальные услуги.

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