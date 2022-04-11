Не пришли обещанные 6,5 тыс. грн? В ПриватБанке объяснили, стоит ли ждать денег

Рассказываем, стоит ли ждать выплат 6,5 грн украинцам, которые подали заявку во второй половине марта

ПриватБанк объяснил, что делать тем, кто не получил деньги / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Некоторые украинцы, имеющие право получить 6,5 тыс. грн в качестве помощи от государства, до сих пор не получили деньги, хотя заявку подали вовремя и успешно.

В ПриватБанке объяснили, что происходит и сколько еще ждать деньги, сообщает сайт "Минфин".

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Итак, последний день подачи заявок был 31 марта и далеко не все, кто запросил помощь через "Дію", получил на карту "єПідтримка" деньги.

В ПриватБанке объясняют, что деньги для этих нужд перечисляет Министерство экономики, которое не выплатило всю сумму.

"Банк является получателем средств от Министерства экономики и осуществляет зачисление на карту сразу, как только деньги поступают на счета банка. Министерство экономики является распорядителем государственных средств, отвечающим за начисление средств на указанные счета пользователей", – объяснили в банке.

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Клиентов успокоили, что если они подали заявку во второй половине марта и она успешно прошла, деньги они обязательно получат, но позже - когда ПриватБанк получит их из бюджета.

Напоминаем, что выплаты производятся наемным работникам и ФОП из таких областей:

Черниговская;

Сумская;

Харьковская;

Херсонская;

Николаевская;

Запорожская;

Донецкая;

Луганская;

Житомирская;

Одесская;

Волынская;

Киевская и Киев.

Выплаты переселенцам

В Украине вынужденным переселенцам выплатят ежемесячную помощь в размере 2000 грн (3000 грн для детей и людей с инвалидностью).

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Это касается людей, которые вынуждены покинуть свой дом в областях, где ведутся активные боевые действия, и переехать в безопасные районы страны.

Для получения помощи необходимо зарегистрироваться как ВПЛ, обратившись в органы социальной защиты населения, к уполномоченному лицу общины, в ЦНАП.

Вскоре такая возможность будет добавлена на портал "Дія". Далее необходимо подать заявку в те же учреждения и указать номер счета, на который придет помощь.

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