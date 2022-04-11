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Не прийшли обіцяні 6,5 тис. грн? У ПриватБанку пояснили, чи варто чекати гроші

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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11 квітня, 10:32
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Розповідаємо, чи варто чекати на виплати 6,5 грн українцям, які подали заявку в другій половині березня
ПриватБанк пояснив, що робити тим, хто не отримав грошей
ПриватБанк пояснив, що робити тим, хто не отримав грошей / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Деякі українці, які мають право отримати 6,5 тис. грн. допомоги від держави, досі не отримали гроші, хоча заявку подали вчасно та успішно.

У ПриватБанку пояснили, що відбувається і скільки ще чекати гроші, повідомляє сайт "Мінфін".

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Отже, останній день подання заявок був 31 березня і далеко не всі, хто запросив допомогу через "Дію", отримав на карту "єПідтримка" гроші.

У ПриватБанку пояснюють, що гроші на ці потреби перераховує Міністерство економіки, яке не виплатило всю суму.

"Банк є одержувачем коштів від Міністерства економіки й здійснює зарахування на картку відразу, як тільки гроші надходять на рахунки банку. Міністерство економіки є розпорядником державних коштів, який відповідає за нарахування коштів на зазначені рахунки користувачів", – пояснили у банку.

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Клієнтів заспокоїли, що якщо вони подали заявку у другій половині березня і вона успішно пройшла, гроші вони обов'язково отримають, але пізніше – коли ПриватБанк отримає їх з бюджету.

Нагадуємо, що виплати здійснюються найманим працівникам та ФОП з таких областей:

  • Чернігівська;
  • Сумська;
  • Харківська;
  • Херсонська;
  • Миколаївська;
  • Запорізька;
  • Донецька;
  • Луганська;
  • Житомирська;
  • Одеська;
  • Волинська;
  • Київська та Київ.

Виплати переселенцям

В Україні вимушеним переселенцям виплатять щомісячну допомогу у розмірі 2000 грн (3000 грн для дітей та людей з інвалідністю).

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Це стосується людей, які змушені залишити свій домівки в областях, де ведуться активні бойові дії, та переїхати у безпечні райони країни.

Для отримання допомоги необхідно зареєструватися як ВПО, звернувшись до органів соціального захисту населення, уповноваженої особи громади, ЦНАП.

Незабаром таку можливість буде додано на портал "Дія". Далі необхідно подати заявку до тих самих установ та вказати номер рахунку, на який прийде допомога.

"Сьогодні" також писали, як отримати виплати через Ощадбанк, та розповідали, хто має право на компенсацію витрат за комунальні послуги.

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