Бензин продовжує дорожчати, а імпортні електромобілі вирішили звільнити від податків – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Ціни на бензин знову зросли, а електрокари вирішили звільнити від податків. Колаж: "Сьогодні"

У четвер, 15 липня, в Україні ціни на пальне знову злетіли, а від оподаткування звільнили ввезення електромобілів і комплектуючих до них.

Рада вперше схвалила бюджетну декларацію на 3 роки

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Верховна Рада України вперше в своїй історії схвалила підготовлену урядом трирічну Бюджетну декларацію. За розрахунками Кабміну, середньомісячна зарплата повинна зрости з 15 258 грн 2022 року до 19 063 грн 2024-го.

Згідно з бюджетною декларацією, зростатиме мінімальна пенсія (зараз вона становить 1854 грн):

з 1 грудня 2021 року – на 80 грн, до 1934 грн;

2022 року – на 8,2%, до 2093 грн;

2023 року – на 7,3%, до 2246 грн;

2024 року – на 7%, до 2403 грн.

Згідно з декларацією, доходи держбюджету 2022 року повинні бути на рівні 1219,6 млрд грн, 2023 року – 1333,2 млрд грн, 2024-го – 1451,6 млрд грн.

Реклама Бюджетна декларація отримала схвалення Ради / Фото: Сьогодні, president.gov.ua

Імпортні електромобілі звільнили від податків

Нардепи підтримали у другому читанні законопроєкти №3477 і №3476, якими звільнили від оподаткування ввезення електромобілів і комплектуючих до них. Таким чином, до 1 січня 2029 року тимчасово будуть звільнені від сплати ввізного мита комплектуючі вироби, а також те обладнання, яке потрібно буде для виробництва транспортних засобів, оснащених електричними двигунами.

Також тимчасово будуть звільнені (з 1 січня 2021 року) від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення електрокарів (до 31 грудня 2025 року) також будуть звільнені від податків на прибуток підприємств електротехнічної промисловості, отриманий від реалізації (до 31 грудня 2033 року) .

/ Фото: pixabay.com

Суд ЄС обмежив транзит газу в обхід України

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Це рішення є фінальним, воно скасовує рішення Єврокомісії про зняття заборони на доступ російського "Газпрому" до потужностей OPAL. Зняття цієї заборони дозволяло "Газпрому" повністю завантажити газопровід "Північний потік", який качає газ в обхід України.

Головний аргумент – така ситуація суперечила принципу диверсифікації джерел газу в Європі, що створювало енергетичні ризики.

Німеччина намагалася захистити інтереси "Газпрому", але не вийшло / Фото: Getty Images, AFP

Рада ухвалила закон про "Дія City"

Згідно з законом, правовий режим "Дія City" встановлюється на необмежений строк, але не менше ніж на 25 років з дня внесення до реєстру "Дія City" запису про першого резидента. Загальні принципи функціонування "Дія City" – такі як свобода діяльності, невтручання, презумпція правомірності діяльності – поширюються не тільки на резидентів, а й на всі IТ-компанії.

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Закон також передбачає введення нової форми співпраці між компаніями і фахівцями – "гіг-контракти" – і додаткові механізми захисту прав на інтелектуальну власність.

Рада проголосувала за "Дія City". Фото: колаж "Сьогодні"

Бензин знову подорожчав

В Україні ціни на пальне знову злетіли – за тиждень вартість бензину зросла в середньому на 40 копійок, а дизпальне подорожчало на 18 копійок. Експерти кажуть, що зараз в Україні не відбувається різкого і значного подорожчання пального. Якщо ціни на газ дорожчають, це пов'язують з цінами на світовому ринку, мовляв, там дорожчає нафта, а в Україні одночасно дорожчає пальне.