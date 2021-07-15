"Газпром" програв. Суд ЄС обмежив транзит газу в обхід України

Німеччина намагалася захистити інтереси "Газпрому", але не вийшло / Фото: Getty Images, AFP

Суд ЄС 15 липня виніс рішення у справі газопроводу OPAL, розгляд якої тягнувся з 2016 року. Це рішення є фінальним, воно скасовує рішення Єврокомісії про зняття заборони на доступ російського "Газпрому" до потужностей OPAL. Зняття цієї заборони дозволяло "Газпрому" повністю завантажити газопровід "Північний потік", який качає газ в обхід України.

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Скаргу до Суду ЄС подала Польща, яка була проти повного завантаження газопроводу. Головний аргумент – така ситуація суперечила принципу диверсифікації джерел газу в Європі, що створювало енергетичні ризики.

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Ще 2019 року Суд ЄС прийняв аналогічне рішення, яке змусило "Газпром" скоротити обсяги транспортування газу "Північним потоком" на 12,8 млрд кубометрів на рік. Але це рішення оскаржила Німеччина. Тепер її скарга була відхилена, а в цій справі поставлено крапку.

Нагадаємо, зараз Росія шантажує Європу дефіцитом газу, щоб домогтися вигідних "Газпрому" умов запуску "Північного потоку – 2". Українська сторона сподівається, що Єврокомісія вживе заходів і спробує почати антимонопольне розслідування проти російської компанії.

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Зокрема, "Газпром" знижує транзит газу через Україну. А споживання газу в Європі тим часом зростає. Постачання LNG і трубопровідного газу знаходяться на максимумі, але це не дозволяє почати масовану закачування газу до підземних сховищ для підготовки до майбутньої зими.

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