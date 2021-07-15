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"Газпром" проиграл. Суд ЕС ограничил транзит газа в обход Украины

15 июля 2021 15:48

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Суд отклонил жалобу Германии, которая блокировала предыдущее решение. Россия лишилась возможности загрузить "Северный поток" по-полной

Германия пыталась защитить интересы "Газпрома", но не вышло

Германия пыталась защитить интересы "Газпрома", но не вышло / Фото: Getty Images, AFP

Суд ЕС 15 июля вынес решение по делу газопровода OPAL, рассмотрение которого тянулось с 2016 года. Это решение является финальным, оно отменяет решение Еврокомиссии о снятии запрета на доступ российского "Газпрома" к мощностям OPAL. Снятие этого запрета позволяло "Газпрому" полностью загрузить газопровод "Северный поток", который качает газ в обход Украины.

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Жалобу в Суд ЕС подала Польша, которая была против полной загрузки газопровода. Главный аргумент – такая ситуация противоречила принципу диверсификации источников газа в Европе, что создавало энергетические риски.

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Еще в 2019 году Суд ЕС принял аналогичное решение. которое заставило "Газпром" сократить объемы транспортировки газа по "Северному потоку" на 12,8 млрд кубометров в год. Но это решение обжаловала Германия. Теперь ее жалоба была отклонена, а в этом деле поставлена точка.

Напомним, сейчас Россия шантажирует Европу дефицитом газа, чтобы добиться выгодных "Газпрому" условий запуска "Северного потока – 2". Украинская сторона надеется, что Еврокомиссия примет меры и попробует начать антимонопольное расследование против российской компании.

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В частности, "Газпром" снижает транзит газа через Украину. А потребление газа в Европе тем временем растет. Поставки LNG и трубопроводного газа находятся на максимуме, но это не позволяет начать массированную закачку газа в подземные хранилища для подготовки к будущей зиме.

О чем еще говорят в Украине и мире 15 июля, узнавайте из выпуска новостей "Сегодня":

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