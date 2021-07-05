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Щось задумали? Росія відмовилася бронювати потужності ГТС через Україну в 2022 році

5 липня 2021 17:57

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

На газотранспортних аукціонах "Оператор газотранспортної системи України" виставив додаткові потужності у 9,8 млн куб. м

/ Фото: AFP

Після того, як Росія частково завершила будівництво свого газопроводу в Європу "Північний потік – 2", російський "Газпром" вирішив не бронювати газотранспортні потужності в Україні наступного газового року, який почнеться 1 жовтня.

Про це повідомляє Інтерфакс.

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Аукціони відбулися на платформах бронювання GSA Platform і Regional Booking Platform. "Оператор газотранспортної системи України" спочатку виставляв 15 млн куб. м на добу, але потім знизив цю пропозицію до 9,8 млн куб. м.

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Варто зазначити, що ОГТСУ виставляла на торги додаткові потужності – в доповнення до чинного на сьогодні довгострокового контракту у 40 млрд куб. м на рік (тобто 109 млн куб. м на добу).

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Нагадаємо, що в 2020 році "Нафтогаз України" отримав від російського "Газпрому" 2,11 млрд доларів за послуги з організації транзиту 65 млрд куб. м газу через територію України.

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Водночас, якщо Росія запустить свій газопровід "Північний потік – 2" на повну потужність, фінансові втрати України складуть 1,5 млрд доларів на рік.

Як США готові покарати Росію в разі скорочення обсягів транспортування газу через Україну, дивіться у відеосюжеті:

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