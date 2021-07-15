Бензин знову подорожчав: які зараз ціни на заправках

За останні півроку бензин подорожчав майже на 20%, "Сьогодні" дізналися, як змінилися ціни за останній тиждень

В Україні продовжують зростати ціни на бензин. Колаж: "Сьогодні"

В Україні ціни на паливо знову злетіли – за тиждень вартість бензину зросла в середньому на 40 копійок, а дизпаливо подорожчало на 18 копійок.

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Ціни на столичних АЗС перевіряли "Сьогодні".

Наразі в столиці за літр бензину доведеться віддати 31,87 грн, зате літр А-92 водіям обійдеться в 30,90 грн. Ціни на бензин відрізняються. Це залежить від того, бюджетне це паливо, або преміум сегменту. На різних заправках ціни коливаються в межах 80 копійок – 1 гривні.

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А ось за дизельне паливо доведеться віддати трохи більше, ніж говориться в повідомленні Міністерства економіки України, і аж 29,60 грн.

Експерти кажуть, що зараз в Україні не відбувається різкого і значного подорожчання пального. Якщо ціни на газ дорожчають, це пов'язують з цінами на світовому ринку, мовляв, там дорожчає нафта, а в Україні одночасно дорожчає паливо.

До речі, ціни на бензин за пів року зросли майже на 20% – на 3-4 гривні. За даними Держслужби статистики, в порівнянні з груднем 2020 року в червні бензин А-92 подорожчав на 19,1% до 28,4 гривень за літр. Водночас бензин А-95 подорожчав на 17,3% до 29,3 грн, а дизельне паливо – на 14,8% до 27,6 гривень.

Як ми писали раніше, паливо в Україні в липні продовжує дорожчати, хоча не так швидко, як в червні. За словами Геннадія Рябцева, головним драйвером зростання цін на пальне продовжує залишатися нафту. В Україні цьому сприяє рішення уряду встановити регулювання цін на паливо.