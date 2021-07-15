Ввезення електрокарів в Україну Рада звільнила від податків

За ввезення електрокарів в Україні не потрібно буде платити податки / Фото: Pixabay

У четвер, 15 липня, нардепи підтримали у другому читанні законопроекти №3477 і №3476, якими звільнили від оподаткування ввезення електромобілів і комплектуючих до них.

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Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Таким чином до 1 січня 2029 року тимчасово будуть звільнені від сплати ввізного мита комплектуючі вироби, а також те обладнання, яке потрібно буде для виробництва транспортних засобів, оснащених електричними двигунами.

Відповідно до закону №3476 тимчасово будуть звільнені (з 1 січня 2021 роки) від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення електрокарів (до 31 грудня 2025 року), також будуть звільнені від податків на прибуток підприємств електротехнічної промисловості, отриману від реалізації (до 31 грудня 2033 року).

Нагадаємо, раніше для популяризації електричних авто в Україні ввели митні пільги. Так, вартість акцизу за розмитнення авто з електричним двигуном становить 1 євро за кіловат / годину. Отже, навіть для автомобілів з потужними акумуляторами сума мита коливається від 20 до 100 євро.

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Також ми писали про те, що в Україні планують поступово заборонити ввезення і першу державну реєстрацію автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ) – як бензинових, так і дизельних.