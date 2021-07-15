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Ввезення електрокарів в Україну Рада звільнила від податків

15 липня 2021 13:33

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Світовий ринок виробництва електромобілів і їх комплектуючих стрімко зростає

За ввезення електрокарів в Україні не потрібно буде платити податки

За ввезення електрокарів в Україні не потрібно буде платити податки / Фото: Pixabay

У четвер, 15 липня, нардепи підтримали у другому читанні законопроекти №3477 і №3476, якими звільнили від оподаткування ввезення електромобілів і комплектуючих до них.

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Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Таким чином до 1 січня 2029 року тимчасово будуть звільнені від сплати ввізного мита комплектуючі вироби, а також те обладнання, яке потрібно буде для виробництва транспортних засобів, оснащених електричними двигунами.

Відповідно до закону №3476 тимчасово будуть звільнені (з 1 січня 2021 роки) від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення електрокарів (до 31 грудня 2025 року), також будуть звільнені від податків на прибуток підприємств електротехнічної промисловості, отриману від реалізації (до 31 грудня 2033 року).

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Нагадаємо, раніше для популяризації електричних авто в Україні ввели митні пільги. Так, вартість акцизу за розмитнення авто з електричним двигуном становить 1 євро за кіловат / годину. Отже, навіть для автомобілів з потужними акумуляторами сума мита коливається від 20 до 100 євро.

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Також ми писали про те, що в Україні планують поступово заборонити ввезення і першу державну реєстрацію автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ) – як бензинових, так і дизельних.

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