Бензин продолжает дорожать, а импортные электромобили решили освободить от налогов – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Сайт "Сегодня" собрал самые важные экономические новости за 15 июля

Цены на бензин снова выросли, а электрокары решили освободить от налогов. Коллаж: "Сегодня"

В четверг, 15 июля, в Украине цены на топливо снова взлетели, а от налогообложения освободили ввоз электромобилей и комплектующих к ним.

Рада впервые одобрила бюджетную декларацию на 3 года

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Верховная Рада Украины впервые в своей истории одобрила подготовленную правительством трехлетнюю Бюджетную декларацию. По расчетам Кабмина, среднемесячная зарплата должна возрасти с 15 258 грн в 2022 году до 19 063 грн в 2024-м.

Согласно бюджетной декларации, будет расти минимальная пенсия (сейчас она составляет 1854 грн):

с 1 декабря 2021 года – на 80 грн, до 1934 грн;

в 2022 году – на 8,2%, до 2093 грн;

в 2023 году – на 7,3%, до 2246 грн;

в 2024 году – на 7%, до 2403 грн.

Согласно декларации, доходы госбюджета в 2022 году должны быть на уровне 1219,6 млрд грн, в 2023 году – 1333,2 млрд грн, в 2024-м – 1451,6 млрд грн.

Реклама Бюджетная декларация получила одобрение Рады / Фото: Сегодня, president.gov.ua

Импортные электромобили освободили от налогов

Нардепы поддержали во втором чтении законопроекты №3477 и №3476, которыми освободили от налогообложения ввоз электромобилей и комплектующих к ним. Таким образом, до 1 января 2029 года временно будут освобождены от уплаты ввозной пошлины комплектующие изделия, а также то оборудование, которое нужно будет для производства транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями.

Также временно будут освобождены (с 1 января 2021 года) от налогообложения налогом на добавленную стоимость операции по ввозу электрокаров (до 31 декабря 2025 года), также будут освобождены от налогов на прибыль предприятий электротехнической промышленности, полученную от реализации (до 31 декабря 2033 года).

/ Фото: pixabay.com

Суд ЕС ограничил транзит газа в обход Украины

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Это решение является финальным, оно отменяет решение Еврокомиссии о снятии запрета на доступ российского "Газпрома" к мощностям OPAL. Снятие этого запрета позволяло "Газпрому" полностью загрузить газопровод "Северный поток", который качает газ в обход Украины.

Главный аргумент – такая ситуация противоречила принципу диверсификации источников газа в Европе, что создавало энергетические риски.

Германия пыталась защитить интересы "Газпрома", но не вышло / Фото: Getty Images, AFP

Рада приняла закон о "Дія City"

Согласно закону, правовой режим "Дія City" устанавливается на неограниченный срок, но не менее чем на 25 лет со дня внесения в реестр "Дія City" записи о первом резиденте. Общие принципы функционирования "Дія City" – такие как свобода деятельности, невмешательство, презумпция правомерности деятельности – распространяются не только на резидентов, но и на все IТ-компании.

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Закон также предусматривает введение новой формы сотрудничества между компаниями и специалистами – "гиг-контракты" – и дополнительные механизмы защиты прав на интеллектуальную собственность.

Рада проголосовала за "Дія City". Фото: коллаж "Сегодня"

Бензин снова подорожал

В Украине цены на топливо снова взлетели – за неделю стоимость бензина выросла в среднем на 40 копеек, а дизтопливо подорожало на 18 копеек. Эксперты говорят, что сейчас в Украине не происходит резкого и значительного подорожания горючего. Если цены на газ дорожают, это связывают с ценами на мировом рынке, мол, там дорожает нефть, а в Украине одновременно дорожает топливо.