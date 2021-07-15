Ввоз электрокаров в Украину Рада освободила от налогов

За ввоз электрокаров в Украину не нужно будет платить налоги / Фото: Pixabay

В четверг, 15 июля, нардепы поддержали во втором чтении законопроекты №3477 и №3476, которыми освободили от налогообложения ввоз электромобилей и комплектующих к ним.

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Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Таким образом до 1 января 2029 года временно будут освобождены от уплаты ввозной пошлины комплектующие изделия, а также то оборудование, которое нужно будет для производства транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями.

Согласно закону №3476 временно будут освобождены (с 1 января 2021 года) от налогообложения налогом на добавленную стоимость операции по ввозу электрокаров (до 31 декабря 2025 года), также будут освобождены от налогов на прибыль предприятий электротехнической промышленности, полученную от реализации (до 31 декабря 2033 года).

Напомним, ранее для популяризации электрических авто в Украине ввели таможенные льготы. Так, стоимость акциза за растаможку авто с электрическим двигателем составляет 1 евро за киловатт/час. Таким образом, даже для автомобилей с мощными аккумуляторами сумма пошлины колеблется от 20 до 100 евро.

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Также мы писали о том, что в Украине планируют постепенно запретить ввоз и первую государственную регистрацию автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) – как бензиновых, так и дизельных.