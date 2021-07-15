Українська
$ 27,3
32,25
  1. Новости экономики
  2. Автоновости

Ввоз электрокаров в Украину Рада освободила от налогов

15 июля 2021 13:33

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Мировой рынок производства электромобилей и их комплектующих стремительно растет

За ввоз электрокаров в Украину не нужно будет платить налоги

За ввоз электрокаров в Украину не нужно будет платить налоги / Фото: Pixabay

В четверг, 15 июля, нардепы поддержали во втором чтении законопроекты №3477 и №3476, которыми освободили от налогообложения ввоз электромобилей и комплектующих к ним.

Реклама

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Таким образом до 1 января 2029 года временно будут освобождены от уплаты ввозной пошлины комплектующие изделия, а также то оборудование, которое нужно будет для производства транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями.

Согласно закону №3476 временно будут освобождены (с 1 января 2021 года) от налогообложения налогом на добавленную стоимость операции по ввозу электрокаров (до 31 декабря 2025 года), также будут освобождены от налогов на прибыль предприятий электротехнической промышленности, полученную от реализации (до 31 декабря 2033 года).

Не пропусти!
В тренде
В "Укрпочте" украли содержимое посылки от нардепа. Смелянский отпирался, но признал вину
Письмо Гончаренко (слева) и инструкция от Смелянского (справа)

Напомним, ранее для популяризации электрических авто в Украине ввели таможенные льготы. Так, стоимость акциза за растаможку авто с электрическим двигателем составляет 1 евро за киловатт/час. Таким образом, даже для автомобилей с мощными аккумуляторами сумма пошлины колеблется от 20 до 100 евро.

Реклама

Также мы писали о том, что в Украине планируют постепенно запретить ввоз и первую государственную регистрацию автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) – как бензиновых, так и дизельных.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Российский автогонщик с девушкой заживо сгорели в машине
Российский автогонщик с девушкой заживо сгорели в машинеФормула-1
Glusco возобновил продажи бензина? Мы проверили, что происходит на АЗС
Glusco возобновил продажи бензина? Мы проверили, что происходит на АЗСАвто
Glusco торгует бензином или нет? Фискалы и пользователи Сети поспорили о работе АЗС
Glusco торгует бензином или нет? Фискалы и пользователи Сети поспорили о работе АЗСАвто
Два завода на всю страну: в Украине оживилось производство авто
Два завода на всю страну: в Украине оживилось производство автоАвто
Украина задумала запретить ввоз авто на бензине и дизеле – уже есть проект
Украина задумала запретить ввоз авто на бензине и дизеле – уже есть проектАвто
Украинцы массово скупают электрокары. ТОП-3 самых популярных марок
Украинцы массово скупают электрокары. ТОП-3 самых популярных марокАвто

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять