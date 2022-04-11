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В Росії продавці смартфонів освоюють нові горизонти – до чого змушує дефіцит

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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11 квітня, 12:19
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Російські ритейлери почали продавати втридорога те, що скуповували за безцінь
Росіяни купуватимуть старе за ціною нового
Росіяни купуватимуть старе за ціною нового / Фото: Коммерсант, Колаж: Сьогодні, скріншот

Економічна криза в Росії розширилася на ринок електроніки. Місцевий бізнес купує та перепродає старі смартфони, зокрема й iPhone.

Як повідомило видання "Коммерсантъ", до цього учасники ринку лише продавали нову техніку зі знижкою, якщо клієнти приносили старий смартфон.

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Експерти переконані, що повноцінно ринок користованої техніки запрацює найближчим часом, оскільки попит на неї та ціни зростають з огляду на дефіцит.

Попит на користоване

Водночас продаж старих телефонів – це не щось нове для Росії. Упродовж 2021 року оборот ринку користованих смартфонів сягнув 71 млрд рублів, тоді продали 7,5 млн одиниць техніки.

Кожен росіянин має в середньому 2 пристрої, які можна реалізувати. У сервісних центрах телефони перевіряють, викуповують, а після ремонту – знову продають. Раніше один девайс купували за 12 тис. рублів, зараз прогнозують зростання ціни в 4,5 раза.

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На вторинному ринку є попит на смартфони, комп’ютери, фото- й відеотехніку, і менший – на побутову техніку. У перспективі ритейлери почнуть продавати ще й ноутбуки та телевізори.

Санкції проти Росії

Російська економіка невпинно наближається до краху через західні санкції. Чимало товарів уже в дефіциті, а залишки скуповують навіть з бійками.

Аналітик компанії Esperio Олександр Болтян розповів "Сьогодні", що незважаючи на вартість енергоресурсів, ціни на продукти в Росії залишатимуться високими. Росія збиратиме гроші з бізнесу та населення, щоб витрачати їх на ведення війни.

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Мільярдер з Росії Олег Дерипаска розкритикував діяльність банківської системи країни-агресора. Він заявив, що імпортозаміщення в країні не працюватиме, а бізнесу доведеться рятувати безрезультатні держбанки, тож і соціальні проблеми лише попереду.

Західні експерти переконані, що впродовж 12 місяців на російську економіку чекає дефолт. Це вперше після революції 1917 року та повалення монархії. Великого удару завдало заморожування валютних резервів Центробанку РФ, яке ізолювало країну від світової фінансової системи.

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$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
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