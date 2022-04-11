В России продавцы смартфонов осваивают новые горизонты – к чему вынуждает дефицит

Экономический кризис в России расширился на рынок электроники. Местный бизнес покупает и перепродает старые смартфоны, в том числе iPhone.
Как сообщило издание "Коммерсантъ", до этого участники рынка только продавали новую технику со скидкой, если клиенты приносили старый смартфон.
Эксперты убеждены, что полноценный рынок использованной техники заработает в ближайшее время, поскольку спрос на нее и цены растут, учитывая дефицит.
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В то же время продажа старых телефонов – это не что-то новое для России. За 2021 год оборот рынка использующихся смартфонов достиг 71 млрд рублей, тогда продали 7,5 млн единиц техники.
Каждый россиянин имеет в среднем два устройства, которые можно реализовать. В сервисных центрах телефоны проверяют, выкупают, а после ремонта – снова продают. Ранее один девайс покупали по 12 тыс. рублей, сейчас прогнозируют рост цены в 4,5 раза.
На вторичном рынке есть спрос на смартфоны, компьютеры, фото- и видеотехнику, и меньший – на бытовую технику. В перспективе ритейлеры начнут продавать и ноутбуки и телевизоры.
Санкции против России
Российская экономика постоянно приближается к краху из-за западных санкций. Многие товары уже в дефиците, а остатки скупают даже с драками.
Аналитик компании Esperio Александр Болтян рассказал "Сегодня", что, несмотря на стоимость энергоресурсов, цены на продукты в России будут оставаться высокими. Россия будет собирать деньги с бизнеса и населения, чтобы тратить их на ведение войны.
Миллиардер из России Олег Дерипаска раскритиковал деятельность банковской системы страны-агрессора. Он заявил, что импортозамещение в стране не будет работать, а бизнесу придется спасать бессмысленные госбанки, так что и социальные проблемы только впереди.
Западные эксперты убеждены, что в течение 12 месяцев российскую экономику ждет дефолт. Это впервые после революции 1917 года и свержения монархии. Большой удар нанесло замораживание валютных резервов Центробанка РФ, изолировавшее страну от мировой финансовой системы.