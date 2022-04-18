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Українці скаржаться на тарифи "Нової пошти" – за що платять зайві гроші

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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18 квітня, 10:59
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Розповідаємо, на які моменти в роботі "Нової пошти" скаржаться українці у соціальних мережах
Українці скаржаться на тарифи "Нової пошти"
Українці скаржаться на тарифи "Нової пошти" / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні, Нова Пошта

Українці скаржаться, що "Нова пошта" нарахувала їм величезні суми за зберігання посилок, які вони не могли забрати через війну.

Про це обурені користувачі пишуть у соцмережах.

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Наприклад користувач Facebook Олег Назаренко у своєму пості та коментарях до нього розповів, що отримав посилку 26 березня і за зберігання йому нарахували цілих 230 грн.

Чоловік пише, що уточнював у компанії і йому казали про безоплатне зберігання.

"Нарахували за весь час. 230 грн за посилку 50 грн! Супер бізнес", – обурився чоловік.

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Деякі інші користувачі у коментарях поділилися навпаки, позитивним досвідом. Наприклад Овсяниченко Наталья розповіла, що "Нова пошта" зробила переадресацію її відправлення у Трускавець усього за 1 грн.

Видання Vgorode розповідає, що Блогер та підприємець із Київщини Рита Бондаренко в Instagram написала, що після початку війни виїхала в іншу область і не змогла забрати посилку.

Нещодавно жінка повернулася додому і за чотири посилки, які прийшли 23 лютого їй довелося заплатити 1500 гривень, оскільки "Нова пошта" нарахувала величезну суму за зберігання.

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Що відповіли у "Новій пошті"?

Представники компанії розповіли, послуга безкоштовного зберігання посилок діяла до 21 березня.

Після цієї дати зберігання здійснюється за звичною тарифікацією і платним воно стає з 8-го дня після того, як посилка приходить на відділення:

  • за відправлення вагою до кілограма – 10 гривень на день;
  • до 30 кілограм – 20 гривень на день;
  • понад 30 кілограм – 30 гривень;
  • для палет – 100 гривень.

"Нова пошта" повертає популярну послугу

З 28 березня "Нова пошта" відновила надання послуги кур’єрської доставки та забору товару.

Граничний час виклику кур’єра залежить від конкретного населеного пункту та комендантської години в ньому.

Зауважте, що кур’єрська доставка працюватиме щодня без вихідних, однак завжди на одну годину менше, ніж відділення.

"Сьогодні" також писали, як отримувати посилки "Нової пошти" швидше за інших і розповідали, як компанія видає посилки під час війни.

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Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

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