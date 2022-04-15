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Тарифы, сроки и отделения: как работает "Новая почта" во время войны

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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15 апреля, 14:25
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Рассказываем все важные нюансы работы "Новой почты" в Украине
Как работает "Новая почта" и какие главные проблемы клиентов
Как работает "Новая почта" и какие главные проблемы клиентов / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Война изменила работу всего бизнеса в Украине, в том числе и логистических компаний, которые позволяют гражданам получать важные вещи в этот сложный период.

"Сегодня" рассказывают, как изменилась работа "Новой почты" во время военного положения и с какими проблемами столкнулись клиенты.

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Работа отделений и почтоматов

Конечно, в тех регионах, где ведутся активные боевые действия и опасно работать отделения Новой почты, почтоматы и курьерская доставка не функционируют.

Однако список открытых точек постоянно пополняется, и уже 15 апреля заработали некоторые отделения в Сумской, Николаевской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

Сейчас в Украине работает:

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  • 4225 отделений;
  • 7595 почтоматов;
  • у 6210 населенных есть курьерская доставка.

Для того чтобы не ошибиться с отделением и вовремя отправить посылку можно посмотреть актуальную ситуацию в чат-боте (также там можно узнать график работы) или на специальной карте.

Курьерская доставка работает в разном графике, в зависимости от населенного пункта, но всегда на час меньше, чем отделения.

Во время воздушной тревоги курьеры должны останавливаться и уходить в укрытие, а сотрудники закрывают отделение и просят всех пройти в безопасное место.

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В тоже время алгоритм выдачи посылок остался без изменений, рассказали нам в "Новой почте".

Тарифы

С началом войны тарифы не изменились, ввели лишь небольшой ряд послаблений:

  • до 31 мая можно отправлять личные вещи в Украину весом до 30 кг по фиксированному тарифу 120 грн;
  • со скидкой в 40% можно отправить или получить автомобильные шины и диски.

Курьерская доставка работает по довоенному тарифу – +30 грн в стоимость отправки.

Проблемы клиентов

Раньше мы уже рассказывали, что главной проблемой украинцев стали сроки доставки посылок.

В Новой почте признали, что к сожалению, сроков по-прежнему соблюдать они не могут.

Отправление в черте города в среднем доставляется за 2 дня, а у села – до 5 дней, и это все зависит от многих факторов.

Также люди жалуются на то, что посылки очень часто теряются из-за военных действий. В таком случае мы рекомендуем обращаться в компанию за компенсацией.

"Сегодня" также писали, как получать посылку быстрее других и рассказывали, в какой области компания закрывает все отделения.

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