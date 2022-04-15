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Тарифи, терміни та відділення: як працює "Нова пошта" під час війни

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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15 квітня, 14:25
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Розповідаємо усі важливі ньюанси роботи "Нової пошти" в Україні
Як працює "Нова пошта" та які головні проблеми клієнтів
Як працює "Нова пошта" та які головні проблеми клієнтів / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Війна змінила роботу всього бізнеса в Україні, зокрема і логістичних компаній, які дозволяють громадянам отримуватии важливі речі у цей складний період.

"Сьогодні" розповідають, як змінилась робота "Нової пошти" під час воєнного стану і з якими проблемами зіштовхнулись клієнти.

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Робота відділень і поштоматів

Звісно, у тих регіонах, де ведуться активні бойові дії і небезпечно працювати відділення "Нової пошти", поштомати та кур’єрська доставка не працює.

Однак список відкритих точок постійно поповнюється і вже 15 квітня запрацювали деякі відділення у Сумській, Миколаївській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Наразі в Україні працює:

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  • 4225 відділень;
  • 7595 поштоматів;
  • у 6210 населених є кур’єрська доставка.

Для того, щоб не помилитися із відділенням і вчасно відправити посилку можна подивитись актуальну ситуацію у чат-боті (також там можна дізнатись графік роботи) або на спеціальній мапі.

Кур’єрська доставка працює у різному графіку, в залежності від населеного пункту, але завжди на годину меньше за відділення.

Під час повітряної тривоги кур’єри мусять зупинятись і йти в укриття, а працівники закривають відділення і просять усіх пройти у безпечне місце.

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Натомість алгоритм видачі посилок залишився без змін, розповіли нам у "Новій пошті".

Тарифи

З початком війни тарифи суттєво не змінились, запровадили лише невеличкий ряд послаблень:

  • до 31 травня можна відправляти особисті речі по Україні вагою до 30 кг за фіксованим тарифом 120 грн;
  • зі знижкою у 40% можна відправити чи отримати автомобільні шини і диски.

Кур’єрська доставка працює за довоєнним тарифом – +30 грн до вартості відправлення.

Проблеми клієнтів

Раніше ми вже розповідали, що головною проблемою українців стали терміни доставки посилок.

У "Новій пошті" визнали, що на жаль, термінів як раніше дотримуватися вони не можуть.

Відправлення в межах міста в середньому доставляється за 2 дні, а в села – до 5 днів, і це все залежить від багатьох факторів.

Також люди скаржаться на те, що посилки дуже часто губляться через військові дії. У такому випадку ми радимо звертатися до компанії за компенсацією.

"Сьогодні" також писали, як отримувати посилку швидше за інших і розповідали, у якій області компанія закриває всі відділення.

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