"Новая почта" с 9 апреля закрывает все отделения в одной из областей

С субботы, 9 апреля, посылки в некоторых отделениях забрать будет невозможно

"Новая почта" вынуждена закрыть все отделения в одной из областей / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Во время войны в Украине не все почтовые отделения могут работать. Это связано с ситуацией безопасности. Отделения "Новой почты" постепенно открываются в разных городах, где это возможно. Однако с 9 апреля в Донецкой области все отделения закроются.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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Что делать с посылками

Все отделения "Новой почты" в Донецкой области закрываются временно.

Получить посылки и грузы, которые уже находятся в этих отделениях, можно в пятницу 8 апреля. Однако в компании рекомендуют сделать это как можно раньше, ведь отделения работают по сокращенному графику.

Также эти посылки и грузы можно переадресовать в любое работающее отделение или почтомат в другие области. Это можно сделать через мобильное приложение "Новой почты" или через трекинг на сайте.

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"Новая почта" вернула курьерское доставление

В конце марта компания объявила, что возвращает популярную среди украинцев услугу – курьерское доставление и забор посылки.

Отмечается, что предельное время вызова курьера отличается в зависимости от населенного пункта – на час меньше, чем в отделение.

Тариф остался прежним: плюс 30 грн к тарифу за доставку посылки в отделение. А работают курьеры каждый день, без выходных.

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"Сегодня" также писали, как легко найти открытое отделение "Новой почты" и как теперь будет работать Rozetka.