Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 🔴 Бучанская резня 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Бизнес новости

"Новая почта" с 9 апреля закрывает все отделения в одной из областей

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 апреля, 10:49
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
С субботы, 9 апреля, посылки в некоторых отделениях забрать будет невозможно
"Новая почта" вынуждена закрыть все отделения в одной из областей
"Новая почта" вынуждена закрыть все отделения в одной из областей / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Во время войны в Украине не все почтовые отделения могут работать. Это связано с ситуацией безопасности. Отделения "Новой почты" постепенно открываются в разных городах, где это возможно. Однако с 9 апреля в Донецкой области все отделения закроются.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Реклама

Что делать с посылками

Все отделения "Новой почты" в Донецкой области закрываются временно.

Получить посылки и грузы, которые уже находятся в этих отделениях, можно в пятницу 8 апреля. Однако в компании рекомендуют сделать это как можно раньше, ведь отделения работают по сокращенному графику.

Также эти посылки и грузы можно переадресовать в любое работающее отделение или почтомат в другие области. Это можно сделать через мобильное приложение "Новой почты" или через трекинг на сайте.

Реклама

"Новая почта" вернула курьерское доставление

В конце марта компания объявила, что возвращает популярную среди украинцев услугу – курьерское доставление и забор посылки.

Отмечается, что предельное время вызова курьера отличается в зависимости от населенного пункта – на час меньше, чем в отделение.

Тариф остался прежним: плюс 30 грн к тарифу за доставку посылки в отделение. А работают курьеры каждый день, без выходных.

Реклама

"Сегодня" также писали, как легко найти открытое отделение "Новой почты" и как теперь будет работать Rozetka.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Вторжение в Украину
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Надежный тыл
Помочь Героям!
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Первичка
Что будет с квартирами после войны?
Последствия для инвесторов
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Финансовый фронт
Что будет с долларом?
Будущее гривни
Энергозависимость
Кто в Европе больше всего покупает российский газ
1
Венгрия Венгрия
25%
2
Словакия Словакия
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрия Австрия
15%
5
Германия Германия
14%
6
Болгария Болгария
12%
7
Чехия Чехия
12%
Конец газовой империи РФ близок
Green energy
Зеленая трансформация Украины
Ценовая политика
Топливо в апреле
Что будет на АЗС?
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
33,00
33,00
-
-
33,50
33,40
-
-
33,52
33,43
-
-
33,52
33,38
-
-
33,52
33,43
-
-
34,00
33,00
-
-
-
33,38
-
-
-
-
-
-
Удар по агрессору
Мир наказывает Россию санкциями
Когда будет эффект?

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять