У "Нової пошти" проблеми з доставкою – скільки доведеться чекати посилку

У "Нової пошти" через війну виникли проблеми з термінами доставки посилок по Україні.
Про це розповідає "Сьогодні" клієнтка поштового оператора.
За її словами, вона чекає свою посилку, яку відправила в межах Києва, з 1 квітня, тобто вже понад 5 днів, і інформація не співпадає з трекінгом.
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"Хлопці у Львові вирішили порадувати друга-військового і замовити для нього патріотичну подарункову чашку. Мені потрібно було лише її отримати та передати. До Києва посилка доїхала швидко, а от містом "добирається" вже шість днів", – каже дівчина.
Спочатку клієнтка подумала, що проблема в тому, що замовляла посилку вона на поштомат, і вирішила переадресувати на відділення, однак історія повторилася.
Після звернень на гарячу лінію автовідповідач постійно змінював терміни доставки, тоді клієнтка вирішила зв’язатися з оператором.
"Через 24 хвилини очікування на лінії співробітниця мене запевнила, що посилка не загубилася, але сьогодні точно не дійде. Пояснила, що не працюють автоматичні лінії і посилки сортують вручну, тому терміни доставки і зсуваються", – розповіла українка.
Що відбувається на "Новій пошті"?
Ми запитали у пресслужби компанії, що відбувається з термінами доставки, і представники "Нової пошти" розповіли, що, на жаль, термінів як раніше дотримуватися вони не можуть.
Відправлення в межах міста в середньому доставляється за 2 дні, а в села – до 5 днів, і це все залежить від багатьох факторів, зазначили в компанії.
"Не можна сказати щось точне і стабільне. Ви бачите, яка ситуація в Україні, і кожного дня може щось змінюватись. Загальна ситуація така, що подовжилась доставка на дорогах – це блокпости, пошкоджені дороги тощо", – сказали нам у коментарі.
Врахуйте також, що під час повітряної тривоги співробітники повинні закривати відділення і йти в укриття, туди ж запрошують усіх відвідувачів.
У "Новій пошті" запевнили, що працюють над постійним покращенням ситуації з логістикою і порадили перевірити інформацію про роботу відділень та кур’єрської доставки у потрібному вам населеному пункті, щоб оптимізувати час перевезення вашої посилки.
"Сьогодні" також писали, як "Нова пошта" віддає посилки під час війни, і розповідали, як легко знайти працююче відділення.