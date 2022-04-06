У "Новой почты" проблемы с доставкой – сколько придется ждать посылку

Узнали в "Новой почте" все о сроках доставки во время войны и проблемах с логистикой

Почему "Новая почта" не придерживается сроков доставки / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

У "Новой почты" из-за войны возникли проблемы со сроками доставки посылок по Украине.

Об этом рассказывает "Сегодня" клиента почтового оператора.

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По ее словам, она ждет посылку, которую отправила в пределах Киева, с 1 апреля, то есть уже более 5 дней, и информация не совпадает с трекингом.

"Ребята во Львове решили порадовать друга-военного и заказать для него патриотическую подарочную чашку. Мне нужно было только ее получить и передать. В Киев посылка доехала быстро, а вот по городу "добирается" уже шесть дней", – говорит девушка.

Сначала клиентка подумала, что проблема в том, что заказывала посылку на почтомат, и решила переадресовать на отделение, однако история повторилась.

После обращений на горячую линию автоответчик постоянно передвигал сроки доставки, тогда клиентка решила связаться с оператором.

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"Через 24 минуты ожидания на линии сотрудница меня заверила, что посылка не потерялась, но сегодня точно не дойдет. Объяснила, что не работают автоматические линии и посылки сортируют вручную, поэтому сроки доставки и сдвигаются", – рассказала украинка.

Что происходит на "Новой почте"?

Мы спросили у пресс-службы компании, что происходит со сроками доставки, и представители "Новой почты" рассказали, что, к сожалению, сроков по-прежнему соблюдать они не могут.

Отправление в черте города в среднем доставляется за 2 дня, а в села – до пяти дней, и это все зависит от многих факторов, отметили в компании.

"Нельзя сказать что-либо точное и стабильное. Вы видите, какая ситуация в Украине, и каждый день может что-либо меняться. Общая ситуация такова, что удлинилась доставка на дорогах – это блокпосты, поврежденные дороги и др.", – сказали нам в комментарии.

Учтите также, что во время воздушной тревоги сотрудники должны закрывать отделение и уходить в укрытие, туда же приглашают всех посетителей.

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В "Новой почте" отметили, что они постоянно работают над улучшением ситуации с логистикой и посоветовали проверить информацию о работе отделений и курьерской доставки в нужном населенном пункте, чтобы оптимизировать время перевозки вашей посылки.

"Сегодня" также писали, как "Новая почта" отдает посылки во время войны, и рассказывали, как легко найти работающее отделение.