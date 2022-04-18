Украинцы жалуются на тарифы "Новой почты" – за что платят лишние деньги

Украинцы жалуются, что "Новая почта" насчитала им огромные суммы за хранение посылок, которые они не могли забрать из-за войны войны.
Об этом возмущенные пользователи пишут в соцсетях.
Например, пользователь Facebook Олег Назаренко в своем посте и комментариях к нему рассказал, что получил посылку 26 марта и за хранение ему насчитали целых 230 грн.
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Мужчина пишет, что уточнял в компании и ему говорили о бесплатном хранении.
"Насчитали за все время. 230 грн за посылку 50 грн! Супер бизнес", – возмутился мужчина.
Некоторые другие пользователи в комментариях поделились наоборот положительным опытом. Например, Овсяниченко Наталья рассказала, что "Новая почта" сделала переадресацию ее отправления в Трускавец всего за 1 грн.
Издание Vgorode рассказывает, что блогер и предприниматель из Киевской области Рита Бондаренко в Instagram написала, что после начала войны выехала в другую область и не смогла забрать посылку.
Недавно женщина вернулась домой и за четыре посылки, которые пришли 23 февраля, ей пришлось заплатить. 1500 гривен, поскольку "Новая почта" насчитала огромную сумму за хранение.
Что ответили в Новой почте?
Представители компании рассказали, услуга бесплатного хранения посылок действовала до 21 марта.
После этой даты хранение осуществляется по привычной тарификации и платным оно становится с 8-го дня после того, как посылка приходит на отделение:
- за отправление весом до килограмма – 10 гривен в день;
- до 30 килограмм – 20 гривен в день;
- свыше 30 килограмм – 30 гривен;
- для паллет – 100 гривен.
"Новая почта" возвращает популярную услугу
С 28 марта "Новая почта" возобновила предоставление услуги курьерской доставки и забора товара.
Предельное время вызова курьера зависит от конкретного населенного пункта и комендантского часа в нем.
Обратите внимание, что курьерская доставка будет работать каждый день без выходных, но всегда на час меньше, чем отделение
"Сегодня" также писали, как получать посылки "Новой почты" быстрее других и рассказывали, как компания выдает посылки во время войны.