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Украинцы жалуются на тарифы "Новой почты" – за что платят лишние деньги

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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18 апреля, 10:59
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Рассказываем, на какие моменты в работе "Новой почты" жалуются украинцы в социальных сетях
Украинцы жалуются на тарифы "Новой почты"
Украинцы жалуются на тарифы "Новой почты" / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня, Новая Почта

Украинцы жалуются, что "Новая почта" насчитала им огромные суммы за хранение посылок, которые они не могли забрать из-за войны войны.

Об этом возмущенные пользователи пишут в соцсетях.

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Например, пользователь Facebook Олег Назаренко в своем посте и комментариях к нему рассказал, что получил посылку 26 марта и за хранение ему насчитали целых 230 грн.

Мужчина пишет, что уточнял в компании и ему говорили о бесплатном хранении.

"Насчитали за все время. 230 грн за посылку 50 грн! Супер бизнес", – возмутился мужчина.

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Некоторые другие пользователи в комментариях поделились наоборот положительным опытом. Например, Овсяниченко Наталья рассказала, что "Новая почта" сделала переадресацию ее отправления в Трускавец всего за 1 грн.

Издание Vgorode рассказывает, что блогер и предприниматель из Киевской области Рита Бондаренко в Instagram написала, что после начала войны выехала в другую область и не смогла забрать посылку.

Недавно женщина вернулась домой и за четыре посылки, которые пришли 23 февраля, ей пришлось заплатить. 1500 гривен, поскольку "Новая почта" насчитала огромную сумму за хранение.

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Что ответили в Новой почте?

Представители компании рассказали, услуга бесплатного хранения посылок действовала до 21 марта.

После этой даты хранение осуществляется по привычной тарификации и платным оно становится с 8-го дня после того, как посылка приходит на отделение:

  • за отправление весом до килограмма – 10 гривен в день;
  • до 30 килограмм – 20 гривен в день;
  • свыше 30 килограмм – 30 гривен;
  • для паллет – 100 гривен.

"Новая почта" возвращает популярную услугу

С 28 марта "Новая почта" возобновила предоставление услуги курьерской доставки и забора товара.

Предельное время вызова курьера зависит от конкретного населенного пункта и комендантского часа в нем.

Обратите внимание, что курьерская доставка будет работать каждый день без выходных, но всегда на час меньше, чем отделение

"Сегодня" также писали, как получать посылки "Новой почты" быстрее других и рассказывали, как компания выдает посылки во время войны.

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Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

Цитата на segodnya.ua
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