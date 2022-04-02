Склади заблоковані, а магазини знищені: Rozetka звільняє персонал через війну

"Найскладнійший лист у моєму житті" — так назвав засновник інтернет-магазину Rozetka Владислав Чечоткін своє повідомлення, датоване 29 березня, про рішення звільнити велику частину команди через наслідки війни.
Про це повідомляє Аin.ua.
За його словами, щомісячний оборот компанії впав з 4 млрд гривень до 23 млн грн за три тижні після війни, склади заблоковані, магазини знищені, доставка працює з перебоями.
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"Усі склади ROZETKA біля Києва були заблоковані, ми втрачали магазин за магазином по лінії фронту (на сьогодні 25 магазинів повністю знищені, розграбовані або ми не можемо встановити, що з ними), люди не купували, а масово оформлювали повернення на зроблені покупки, обробити замовлення й доставити було просто неможливо через постійні обстріли, працювали одиниці з нашої 8-тисячної команди", – пояснював Чечоткін у листі.
Все, що вони з дружиною (співвласницею Rozetka) будували 18 років, все, чому, за словами Чечоткіна, вони присвятили все життя, знищила війна.
Бізнес планують перезапустити
"В останні 5 днів ми побачили позитивну динаміку. Ми побудували бомбосховище на складах під Києвом і люди змогли працювати, відчуваючи захищеність. Ми змогли налагодити логістику товарів, які потрібні українцям в першу чергу: харчових продуктів, ліхтариків, павербанків. Щоденна відвідуваність rozetka.com.ua виросла до мільйона людей", — написав співзасновник компанії.
Проте, за його словами, це лише крихти. Тож їм не залишається нічого іншого, як знову спробувати запустити бізнес — тепер у Львові, на складі розміром в п’ятдесят разів менше.
"Почати життя з обороту в сто разів менше, у Львові на складі в п’ятдесят разів менше", – написав Чечоткін.
Rozetka змінила умови для своїх клієнтів
Через неспроможність виконати оплачені користувачами наперед послуги, найбільший торговий онлайн-майданчик України Rozetka не обслуговуватиме підписки Premium, передплачені своїми постійними клієнтами.
"Шановні власники Premium, у зв'язку з обставинами, ми вимушені тимчасово зупинити дію підписки Premium. Безкоштовна доставка поки не буде доступна. Після нормалізації ситуації дія вашої підписки буде поновлена та подовжена на стільки днів, скільки вона була неактивна", — зазначили в компанії.
Раніше ми розповідали, чому АТБ закриває більшість своїх магазинів під час війни, а також писали, які продукти зникли з полиць російських супермаркетів.