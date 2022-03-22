"АТБ" закрывает большинство магазинов в некоторых областях – где будет открыто

Сеть магазинов "АТБ" закрывает все магазины, кроме "опорных" точек в некоторых регионах страны.
Об этом компания сообщает на официальном сайте.
Ограничения касаются Киева и Киевской области, Харькова, Сум, Николаева, Черниговской и Черкасской областей.
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В этих регионах останутся только так называемые "опорные" магазины, где будет сформирован максимально полный ассортимент продуктов и других товаров.
"В связи с напряженной ситуацией, возникновением локальных боевых столкновений и постоянной воздушной угрозой есть существенные трудности с бесперебойной поставкой продуктов питания в магазины торговой сети "АТБ", – отмечается в сообщении.
Магазины, которые будут работать в Киеве, Киевской, Черкасской и Черниговской областях:
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В Николаеве будет работать немного магазинов:
- пр-т. Центральный, 154
- ул. Космонавтов, 142/1
- пр-т. Богоявленский, 342/5
- ул. Генерала Карпенко, 2 д
- пр-т. Центральный, 26 с
- ул. Космонавтов, 76/1
- Одесское Шоссе, 88
- пр-т. Центральный, 92
- пр-т. Героев Украины, 91/2
Магазины в городе Сумы:
- ул. Ахтырская, 4а;
- пр-т. Лушпы, 12;
- ул. Ильинская, 51/1;
- ул. Ярослава Мудрого, 57;
- пр-т. Курский, 105;
- ул. Петропавловская, 70;
- ул. Харьковская, 5/1;
- ул. Сумско-Киевских дивизий, 20.
Список опорных магазинов в Харькове:
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Ограничение продажи продуктов
В связи с проблемами в логистике и большим спросом на некоторые товары, сеть ввела ограничение на продажу таких продуктов:
- хлеб;
- батоны;
- крупы;
- сахар;
- соль;
- макаронные изделия;
- растительное масло.
Указанные товары будут отпускаться по две единицы в одни руки. Решение было принято для того, чтобы не допустить создания искусственного дефицита и ажиотажа.
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