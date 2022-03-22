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"АТБ" закрывает большинство магазинов в некоторых областях – где будет открыто

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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22 марта, 11:30
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Рассказываем, почему компания приняла решение о закрытии большей части магазинов в некоторых регионах
Где будут работать опорные магазины
Где будут работать опорные магазины / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Сеть магазинов "АТБ" закрывает все магазины, кроме "опорных" точек в некоторых регионах страны.

Об этом компания сообщает на официальном сайте.

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Ограничения касаются Киева и Киевской области, Харькова, Сум, Николаева, Черниговской и Черкасской областей.

В этих регионах останутся только так называемые "опорные" магазины, где будет сформирован максимально полный ассортимент продуктов и других товаров.

"В связи с напряженной ситуацией, возникновением локальных боевых столкновений и постоянной воздушной угрозой есть существенные трудности с бесперебойной поставкой продуктов питания в магазины торговой сети "АТБ", – отмечается в сообщении.

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Магазины, которые будут работать в Киеве, Киевской, Черкасской и Черниговской областях:

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В Николаеве будет работать немного магазинов:

  • пр-т. Центральный, 154
  • ул. Космонавтов, 142/1
  • пр-т. Богоявленский, 342/5
  • ул. Генерала Карпенко, 2 д
  • пр-т. Центральный, 26 с
  • ул. Космонавтов, 76/1
  • Одесское Шоссе, 88
  • пр-т. Центральный, 92
  • пр-т. Героев Украины, 91/2

Магазины в городе Сумы:

  • ул. Ахтырская, 4а;
  • пр-т. Лушпы, 12;
  • ул. Ильинская, 51/1;
  • ул. Ярослава Мудрого, 57;
  • пр-т. Курский, 105;
  • ул. Петропавловская, 70;
  • ул. Харьковская, 5/1;
  • ул. Сумско-Киевских дивизий, 20.

Список опорных магазинов в Харькове:

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Ограничение продажи продуктов

В связи с проблемами в логистике и большим спросом на некоторые товары, сеть ввела ограничение на продажу таких продуктов:

  • хлеб;
  • батоны;
  • крупы;
  • сахар;
  • соль;
  • макаронные изделия;
  • растительное масло.

Указанные товары будут отпускаться по две единицы в одни руки. Решение было принято для того, чтобы не допустить создания искусственного дефицита и ажиотажа.

"Сегодня" также писали, как снять наличные на кассе "АТБ", и рассказывали, как будут работать популярные сети супермаркетов во время войны.

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Покупать сейчас иностранную валюту на черном рынке не стоит. Курс будет завышенным и заработать на обратной конвертации не факт, что получится. Никто не знает, какие решения по монетарной политике будут приняты после завершения войны.

Александр Болтян, аналитик компании Esperio
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