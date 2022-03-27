Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини бізнесу

Доставки не буде? Rozetka змінила умови для своїх клієнтів

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
27 березня, 13:01
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Через війну торговий онлайн-майданчик України Rozetka змінив правила підписки Premium
Rozetka змінила умови для "преміум" клієнтів
Rozetka змінила умови для "преміум" клієнтів / Фото: liga.net, Facebook, Колаж: Сьогодні

Через неспроможність виконати оплачені користувачами наперед послуги, найбільший торговий онлайн-майданчик України Rozetka не обслуговуватиме підписки Premium, передплачені своїми постійними клієнтами.

Про це компанія повідомила на своєму офіційному сайті.

Реклама

"Шановні власники Premium, у зв'язку з обставинами, ми вимушені тимчасово зупинити дію підписки Premium. Безкоштовна доставка поки не буде доступна. Після нормалізації ситуації дія вашої підписки буде поновлена та подовжена на стільки днів, скільки вона була неактивна", — зазначили в компанії.

Зазначимо, фактично доставка в рамках Premium-підписки не працювала з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Зараз компанія лише офіційно повідомила про це своїх клієнтів і дала роз'яснення з цього приводу.

До війни вартість сервісу Rozetka Premium становила 149 грн на три місяці або 399 грн на 12 місяців і передбачала безкоштовну доставку товарів протягом зазначеного терміну.

Реклама

Rozetka може не пережити війну

З початку війни у компанії виникли проблеми і логістикою та постачальниками, дохід магазину впав настільки, що компанії доводиться звільняти працівників цілими відділами. Про це розповів керівник маркетплейсу Владислав Чечоткін у Facebook.

Через нестабільне функціонування в онлайн-магазину вже з’явилися борги перед постачальниками та працівниками. Зокрема Rozetka днями розпустила цілий відділ програмістів, адже платити їм було вже нічим.

"АТБ" закриває свої магазини

Мережа магазинів "АТБ" закриває усі магазини, окрім "опорних" точок у деяких регіонах країни. Обмеження стосуються Києва та Київської області, а також Харкова, Сум, Миколаєва, Чернігівської та Черкаської областей.

Реклама

У цих регіонах залишаться лише так звані "опорні" магазини, де буде сформовано максимально повний асортимент продуктів та інших товарів.

"У зв’язку з напруженою ситуацією, виникненням локальних бойових зіткнень та постійною повітряною загрозою існують суттєві труднощі з безперебійним постачанням продуктів харчування до магазинів торговельної мережі "АТБ", – зазначають у компанії.

Раніше ми писали, чому полиці російських супермаркетів опустіли.

Також ми розповідали, як магазини цинічно наживаються на війні в Україні.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Техно
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Вторгнення в Україну
Більше новин
Головне про гроші
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Фінансовий фронт
Що буде з доларом після війни?
Майбутнє гривні
Цитата дня

Не можна міняти свободу на комфорт. Не можна купувати ресурси за справедливість і права людини. Не можна боятися зло називати злом. Не можна зла боятись.

Цитата на segodnya.ua
Андрій Єрмак Голова Офісу президента
Надійний тил
Допомогти Героям!
Між війною та миром
Як вам нова обкладинка The Economist?
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Допомога під час війни
Кого чекають щомісячні виплати?
Все про підтримку
Опитування
Удар по агресору
Світ карає Росію санкціями
Коли буде ефект?
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Як відстежити окупантів
Круте піке
Війна в Україні розчавила рубль
Дива не станеться?
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

44576.69

Dogecoin (DOGE)

0.14

Ethereum (ETH)

3145.48

Litecoin (LTC)

125.84

Ripple (XRP)

0.84

Купити криптовалюту
Повоєнна допомога
"План Маршалла" для України
Що буде після війни?
На зв'язку
Національний роумінг в Україні
Перемикайтеся!

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Що робити з платіжками під час війни?
Дізнатися!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
38,99
33,41
37,04
26,00
-
33,00
35,00
23,37
-
33,40
37,00
-
-
33,29
36,99
-
-
33,41
37,04
26,00
-
39,97
39,97
-
-
33,41
37,04
-
-
33,00
35,00
23,37

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти