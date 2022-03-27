Доставки не буде? Rozetka змінила умови для своїх клієнтів

Через війну торговий онлайн-майданчик України Rozetka змінив правила підписки Premium

Rozetka змінила умови для "преміум" клієнтів / Фото: liga.net, Facebook, Колаж: Сьогодні

Через неспроможність виконати оплачені користувачами наперед послуги, найбільший торговий онлайн-майданчик України Rozetka не обслуговуватиме підписки Premium, передплачені своїми постійними клієнтами.

Про це компанія повідомила на своєму офіційному сайті.

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"Шановні власники Premium, у зв'язку з обставинами, ми вимушені тимчасово зупинити дію підписки Premium. Безкоштовна доставка поки не буде доступна. Після нормалізації ситуації дія вашої підписки буде поновлена та подовжена на стільки днів, скільки вона була неактивна", — зазначили в компанії.

Зазначимо, фактично доставка в рамках Premium-підписки не працювала з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Зараз компанія лише офіційно повідомила про це своїх клієнтів і дала роз'яснення з цього приводу.

До війни вартість сервісу Rozetka Premium становила 149 грн на три місяці або 399 грн на 12 місяців і передбачала безкоштовну доставку товарів протягом зазначеного терміну.

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Rozetka може не пережити війну

З початку війни у компанії виникли проблеми і логістикою та постачальниками, дохід магазину впав настільки, що компанії доводиться звільняти працівників цілими відділами. Про це розповів керівник маркетплейсу Владислав Чечоткін у Facebook.

Через нестабільне функціонування в онлайн-магазину вже з’явилися борги перед постачальниками та працівниками. Зокрема Rozetka днями розпустила цілий відділ програмістів, адже платити їм було вже нічим.

"АТБ" закриває свої магазини

Мережа магазинів "АТБ" закриває усі магазини, окрім "опорних" точок у деяких регіонах країни. Обмеження стосуються Києва та Київської області, а також Харкова, Сум, Миколаєва, Чернігівської та Черкаської областей.

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У цих регіонах залишаться лише так звані "опорні" магазини, де буде сформовано максимально повний асортимент продуктів та інших товарів.

"У зв’язку з напруженою ситуацією, виникненням локальних бойових зіткнень та постійною повітряною загрозою існують суттєві труднощі з безперебійним постачанням продуктів харчування до магазинів торговельної мережі "АТБ", – зазначають у компанії.

Раніше ми писали, чому полиці російських супермаркетів опустіли.

Також ми розповідали, як магазини цинічно наживаються на війні в Україні.