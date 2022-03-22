"АТБ" закриває більшість магазинів у деяких областях – де буде відкрито

Мережа магазинів "АТБ" закриває усі магазини, окрім "опорних" точок у деяких регіонах країни.
Про це компанія повідомляє на офіційному сайті.
Обмеження стосуються Києва та Київської області, а також Харкова, Сум, Миколаєва, Чернігівської та Черкаської областей.
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У цих регіонах залишаться лише так звані "опорні" магазини, де буде сформовано максимально повний асортимент продуктів та інших товарів.
"У зв’язку з напруженою ситуацією, виникненням локальних бойових зіткнень та постійною повітряною загрозою, існують суттєві труднощі з безперебійним постачанням продуктів харчування до магазинів торговельної мережі "АТБ", – зазначається у повідомленні.
Магазини, які працюватимуть у Києві, Київській, Черкаській та Чернігівській областях:
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У Миколаєві працюватиме небагато магазинів:
- пр-т. Центральний, 154
- вул. Космонавтів, 142/1
- пр-т. Богоявленський, 342/5
- вул. Генерала Карпенка, 2 д
- пр-т. Центральний, 26 с
- вул. Космонавтів, 76/1
- Одеське Шосе, 88
- пр-т. Центральний, 92
- пр-т. Героїв України, 91/2
Магазини у місті Суми:
- вул. Охтирська, 4 а;
- пр-т. Лушпи, 12;
- вул. Іллінська, 51/1;
- вул. Ярослава Мудрого, 57;
- пр-т. Курський, 105;
- вул. Петропавлівська, 70;
- вул. Харківська, 5/1;
- вул. СумськоКиївских дивізій, 20.
Перелік опорних магазинів у Харкові:
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Обмеження на продаж продуктів
У зв'язку з проблемами у логістиці та великим попитом на деякі товари, мережа ввела обмеження на продаж таких продуктів:
- хліб;
- батони;
- крупи;
- цукор;
- сіль;
- макаронні вироби;
- олія.
Зазначені товари відпускатимуться по 2 одиниці в одні руки. Рішення було ухвалене для того, щоб не допустити створення штучного дефіциту і ажіотажу.
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