"АТБ" закриває більшість магазинів у деяких областях – де буде відкрито

Розповідаємо, чому компанія вирішила ухвалити рішення про закриття більшості магазинів у деяких регіонах

Де працюватимуть опорні магазини / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Мережа магазинів "АТБ" закриває усі магазини, окрім "опорних" точок у деяких регіонах країни.

Про це компанія повідомляє на офіційному сайті.

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Обмеження стосуються Києва та Київської області, а також Харкова, Сум, Миколаєва, Чернігівської та Черкаської областей.

У цих регіонах залишаться лише так звані "опорні" магазини, де буде сформовано максимально повний асортимент продуктів та інших товарів.

"У зв’язку з напруженою ситуацією, виникненням локальних бойових зіткнень та постійною повітряною загрозою, існують суттєві труднощі з безперебійним постачанням продуктів харчування до магазинів торговельної мережі "АТБ", – зазначається у повідомленні.

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Магазини, які працюватимуть у Києві, Київській, Черкаській та Чернігівській областях:

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У Миколаєві працюватиме небагато магазинів:

пр-т. Центральний, 154

вул. Космонавтів, 142/1

пр-т. Богоявленський, 342/5

вул. Генерала Карпенка, 2 д

пр-т. Центральний, 26 с

вул. Космонавтів, 76/1

Одеське Шосе, 88

пр-т. Центральний, 92

пр-т. Героїв України, 91/2

Магазини у місті Суми:

вул. Охтирська, 4 а;

пр-т. Лушпи, 12;

вул. Іллінська, 51/1;

вул. Ярослава Мудрого, 57;

пр-т. Курський, 105;

вул. Петропавлівська, 70;

вул. Харківська, 5/1;

вул. СумськоКиївских дивізій, 20.

Перелік опорних магазинів у Харкові:

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Обмеження на продаж продуктів

У зв'язку з проблемами у логістиці та великим попитом на деякі товари, мережа ввела обмеження на продаж таких продуктів:

хліб;

батони;

крупи;

цукор;

сіль;

макаронні вироби;

олія.

Зазначені товари відпускатимуться по 2 одиниці в одні руки. Рішення було ухвалене для того, щоб не допустити створення штучного дефіциту і ажіотажу.

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