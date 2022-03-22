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"АТБ" закриває більшість магазинів у деяких областях – де буде відкрито

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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22 березня, 11:30
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Розповідаємо, чому компанія вирішила ухвалити рішення про закриття більшості магазинів у деяких регіонах
Де працюватимуть опорні магазини
Де працюватимуть опорні магазини / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Мережа магазинів "АТБ" закриває усі магазини, окрім "опорних" точок у деяких регіонах країни.

Про це компанія повідомляє на офіційному сайті.

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Обмеження стосуються Києва та Київської області, а також Харкова, Сум, Миколаєва, Чернігівської та Черкаської областей.

У цих регіонах залишаться лише так звані "опорні" магазини, де буде сформовано максимально повний асортимент продуктів та інших товарів.

"У зв’язку з напруженою ситуацією, виникненням локальних бойових зіткнень та постійною повітряною загрозою, існують суттєві труднощі з безперебійним постачанням продуктів харчування до магазинів торговельної мережі "АТБ", – зазначається у повідомленні.

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Магазини, які працюватимуть у Києві, Київській, Черкаській та Чернігівській областях:

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У Миколаєві працюватиме небагато магазинів:

  • пр-т. Центральний, 154
  • вул. Космонавтів, 142/1
  • пр-т. Богоявленський, 342/5
  • вул. Генерала Карпенка, 2 д
  • пр-т. Центральний, 26 с
  • вул. Космонавтів, 76/1
  • Одеське Шосе, 88
  • пр-т. Центральний, 92
  • пр-т. Героїв України, 91/2

Магазини у місті Суми:

  • вул. Охтирська, 4 а;
  • пр-т. Лушпи, 12;
  • вул. Іллінська, 51/1;
  • вул. Ярослава Мудрого, 57;
  • пр-т. Курський, 105;
  • вул. Петропавлівська, 70;
  • вул. Харківська, 5/1;
  • вул. СумськоКиївских дивізій, 20.

Перелік опорних магазинів у Харкові:

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Обмеження на продаж продуктів

У зв'язку з проблемами у логістиці та великим попитом на деякі товари, мережа ввела обмеження на продаж таких продуктів:

  • хліб;
  • батони;
  • крупи;
  • цукор;
  • сіль;
  • макаронні вироби;
  • олія.

Зазначені товари відпускатимуться по 2 одиниці в одні руки. Рішення було ухвалене для того, щоб не допустити створення штучного дефіциту і ажіотажу.

"Сьогодні" також писали, як зняти готівку на касі "АТБ", і розповідали, як працюватимуть популярні мережі супермаркетів під час війни.

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Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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