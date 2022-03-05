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Ожидать дефицита? АТБ назвал города, куда будет поставлять продукты в первую очередь

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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5 марта, 17:29
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Такие города называют опорными
АТБ назвал города, куда продукты поставляют в первую очередь
АТБ назвал города, куда продукты поставляют в первую очередь / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Из-за напряженной ситуации, локальных боевых столкновений и постоянных воздушных угроз в некоторых городах Украины есть существенные трудности с бесперебойной поставкой продуктов питания в магазины. Как следствие — сеть супермаркетов АТБ будет доставлять социальные товары, прежде всего, в свои опорные магазины.

Об этом информирует пресс-служба АТБ.

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В первую очередь максимально полный ассортимент продуктов питания и товаров первой необходимости будет сформирован в городе Киев и обл, Черкасской обл, Харькове, Николаеве и Сумах.

Адрес ближайшего к вам опорного магазина в г. Киев можно найти здесь.

Адрес ближайшего к вам опорного магазина в Киевской и Черкасской областях можно найти здесь.

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Адрес ближайшего к вам опорного магазина в г. Харьков можно найти здесь.

Адрес ближайшего к вам опорного магазина в г. Сумы можно найти здесь.

Адрес ближайшего к вам опорного магазина в г. Николаев:

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  • пр-т. Центральный, 154;
  • ул. Космонавтов, 142/1;
  • пр-т. Богоявленский, 342/5;
  • ул. Генерала Карпенко, 2 д;
  • пр-т. Центральный, 26 с;
  • ул. Космонавтов, 76/1;
  • Одесское Шоссе, 88;
  • пр-т. Центральный, 92;
  • пр-т. Героев Украины, 91/2

Остальные магазины в этих городах будут работать до момента распродажи остатков товара.

Ограничение продажи продуктов

Торговая сеть АТБ ввела ограничение для продажи социальной группы товаров одному покупателю. Касается это следующих продуктов:

  • хлеб;
  • батоны;
  • крупы;
  • сахар;
  • соль;
  • макаронные изделия;
  • растительное масло.

Вышеупомянутые продукты будут отпускаться в количестве не больше 2 единиц в одни руки. Такое решение компания приняла для предотвращения создания искусственного дефицита и ажиотажа в связи с военным состоянием.

Раньше мы писали, как магазины "обворовывают" украинцев во время войны.

Также мы рассказывали, что рестораны сети McDonald's в Украине вынуждены были закрыться, чтобы уберечь своих работников и клиентов.

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