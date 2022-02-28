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АТБ вводит ограничения на продажу некоторых продуктов — кого это будет касаться

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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28 февраля, 14:28
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Ограничения будут действовать с 28 февраля
АТБ вводит ограничения на продажу социально значимых товаров
АТБ вводит ограничения на продажу социально значимых товаров / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Торговая сеть АТБ вводит ограничения для продажи социальной группы товаров одному покупателю. Такое решение компания приняла для предотвращения создания искусственного дефицита и ажиотажа в связи с военным состоянием.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Ограничения вводят с 28 февраля на продажу следующих продуктов:

  • хлеб;
  • батоны;
  • крупы;
  • сахар;
  • соль;
  • макаронные изделия;
  • растительное масло.

Вышеупомянутые продукты будут отпускаться в количестве не больше 2 единиц в одни руки.

Как работают супермаркеты в современных реалиях?

На сегодняшний день супермаркеты АТБ работают в усиленном режиме и решают проблемы бесперебойной поставки товаров. Магазины, которые находятся в зоне непосредственных боевых действий, закрываются но при стабилизации ситуации, они продолжают свою работу.

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"Основные усилия компании на сегодняшний день направлены на выполнение своей главной миссии — обеспечение населения продуктами питания и товарами первой необходимости", — говорят в компании.

График работы популярных сетей

Сеть магазинов АТБ открывается во всех городах в 8:00. А закрытие происходит за час до конца работы общественного транспорта в определенном городе.

У магазинов "Сильпо" график работы отличается. В городах, где ситуация более спокойная, он длиннее, а в населенных пунктах с напряженной ситуацией он зависит от комендантского часа. С графиком работы конкретного магазина можно ознакомиться здесь.

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Сеть магазинов "NOVUS" не дает графика работы и только указывает список работающих магазинов состоянием на 10 утра каждый новый день. С ним можно ознакомиться здесь.

Раньше мы писали, что некоторые заправки ввели ограничения и продают максимум 20 литров бензина для одной машины.

Также мы рассказывали, что рестораны сети McDonald's в Украине вынуждены были закрыться, чтобы уберечь своих работников и клиентов.

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