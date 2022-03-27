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Доставки не будет? Rozetka изменила условия для своих клиентов

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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27 марта, 13:01
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Из-за войны торговая онлайн-площадка Украины Rozetka изменила правила подписки Premium
Rozetka изменила условия для "премиум" клиентов
Rozetka изменила условия для "премиум" клиентов / Фото: liga.net, Facebook, Коллаж: Сегодня

Из-за неспособности выполнить оплаченные пользователями заранее услуги, крупнейшая торговая онлайн-площадка Украины Rozetka не будет обслуживать подписки Premium, предоплаченные своими постоянными клиентами.

Об этом компания сообщила на своем официальном сайте.

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"Уважаемые владельцы Premium, в связи с обстоятельствами, мы вынуждены временно остановить действие подписки Premium. Бесплатная доставка пока не будет доступна. После нормализации ситуации действие вашей подписки будет возобновлено и продлено на столько дней, сколько она была неактивна", — отметили в компании.

Отметим, фактически доставка в рамках Premium подписки не работала с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину. Сейчас компания лишь официально уведомила об этом своих клиентов и дала разъяснения по этому поводу.

До войны стоимость сервиса Rozetka Premium составила 149 грн на три месяца или 399 грн на 12 месяцев и предусматривала бесплатную доставку товаров в течение указанного срока.

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Rozetka может не пережить войну

С начала войны у компании возникли проблемы с логистикой и поставщиками, доход магазина упал настолько, что компании приходится увольнять работников целыми отделами. Об этом рассказал руководитель маркетплейса Владислав Чечеткин в Facebook.

Из-за нестабильного функционирования у онлайн-магазина уже появились долги перед поставщиками и работниками. В частности, Rozetka на днях распустила целый отдел программистов, ведь платить им было уже нечем.

"АТБ" закрывает свои магазины

Сеть магазинов "АТБ" закрывает все магазины, кроме "опорных" точек в некоторых регионах страны. Ограничения касаются Киева и Киевской области, Харькова, Сум, Николаева, Черниговской и Черкасской областей.

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В этих регионах останутся только так называемые "опорные" магазины, где будет сформирован максимально полный ассортимент продуктов и других товаров.

"В связи с напряженной ситуацией, возникновением локальных боевых столкновений и постоянной воздушной угрозой существуют существенные трудности с бесперебойной поставкой продуктов питания в магазины торговой сети "АТБ", – отмечают в компании.

Раньше мы писали, почему полки российских супермаркетов опустели.

Также мы рассказывали, как магазины цинично наживаются на войне в Украине.

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