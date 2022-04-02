Склады заблокированы, а магазины уничтожены: Rozetka увольняет персонал из-за войны

"Самое сложное письмо в моей жизни" — так назвал основатель интернет-магазина Rozetka Владислав Чечеткин свое сообщение, датированное 29 марта, о решении уволить большую часть команды из-за последствий войны.
Об этом сообщает Аin.ua.
По его словам, ежемесячный оборот компании упал с 4 млрд гривен до 23 млн грн через три недели, склады заблокированы, магазины уничтожены, доставка работает с перебоями.
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"Все склады ROZETKA возле Киева были заблокированы, мы теряли магазин за магазином по линии фронта (на сегодняшний день 25 магазинов полностью уничтожены, разграблены или мы не можем установить, что с ними), люди не покупали, а массово оформляли возврат на сделанные покупки, обработать заказ и доставить было просто невозможно из-за постоянных обстрелов, работали единицы из нашей 8-тысячной команды", – объяснял Чечеткин в письме.
Все, что они с супругой (совладелицей Rozetka) строили 18 лет, все, чему, по словам Чечоткина, они посвятили всю жизнь, уничтожила война.
Бизнес планируют перезапустить
"В последние 5 дней мы увидели положительную динамику. Мы построили бомбоубежище на складах под Киевом и люди смогли работать, чувствуя защищенность. Мы смогли наладить логистику товаров, которые нужны украинцам в первую очередь: пищевых продуктов, фонариков, павербанков. Ежедневная посещаемость rozetka.com.ua выросла до миллиона людей", – написал соучредитель компании.
Однако, по его словам, это только крохи. Так что им не остается ничего другого, как снова попытаться запустить бизнес — теперь во Львове, на складе в пятьдесят раз меньше.
"Начать жизнь с оборота в сто раз меньше, во Львове на складе в пятьдесят раз меньше", – написал Чечеткин.
Rozetka изменила условия для своих клиентов
Из-за неспособности выполнить оплаченные пользователями заранее услуги, крупнейшая торговая онлайн-площадка Украины Rozetka не будет обслуживать подписки Premium, предоплаченные своими постоянными клиентами.
"Уважаемые владельцы Premium, в связи с обстоятельствами, мы вынуждены временно остановить действие подписки Premium. Бесплатная доставка пока не будет доступна. После нормализации ситуации действие вашей подписки будет возобновлено и продлено на столько дней, сколько она была неактивна", — отметили в компании.
Раньше мы рассказывали, почему АТБ закрывает большинство своих магазинов во время войны, а также писали, какие продукты исчезли с полок российских супермаркетов.