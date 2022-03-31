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"Сильпо" восстановили популярную услугу – что могут заказать украинцы

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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31 марта, 13:34
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Рассказываем, какую услугу в сети супермаркетов теперь могут заказать украинцы и в каких городах
"Сильпо" возвращает услуги, которые отменили из-за войны
"Сильпо" возвращает услуги, которые отменили из-за войны / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В течение марта во время военного положения сети супермаркетов постепенно начали открывать свои магазины в разных городах Украины и возобновлять свои услуги. В конце месяца "Сильпо" возобновили услугу плановой доставки.

Она доступна в шести городах Украины. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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Где можно заказать доставку

Услуга предоставляется в следующих городах:

  • Ужгород;
  • Каменец-Подольский:
  • Хмельницкий;
  • Черновцы;
  • Львов;
  • Ивано-Франковск.

Доставку можно заказать в этих городах и в радиусе 15 км вокруг них.

Услуга стоит:

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  • в пределах города – 49 грн;
  • дальняя доставка – 99 грн.

Чтобы сделать заказ, нужно перейти на сайт.

Некоторые магазины "Сильпо" закрываются

Сеть с 21 марта временно закрывает 34 магазина в Киеве, Киевской, Житомирской и Черниговской областях.

Магазины закрываются из-за того, что компании необходимо перестроить логистические маршруты и наладить поставки во время военных действий.

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"Только сможем полноценно обеспечивать поставки – мы сразу откроем магазины", – сообщили в компании.

Подробно о том, какие точки будут закрыты, читайте в нашем материале.

Также "Сегодня" рассказывали, что "Сільпо" подписали меморандум из Минсоцполитики о сотрудничестве в предоставлении гуманитарной помощи людям из уязвимых категорий и пострадавшим от военных действий. Также читайте, в каких супермаркетах можно снять наличные на кассе.

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