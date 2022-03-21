Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Бизнес новости

В Украине закрываются некоторые магазины "Сильпо" – где не будут работать супермаркеты

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
21 марта, 11:25
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, какие супермаркеты "Сильпо" не будут работать и по какой причине
Список закрытых магазинов "Сильпо" в Украине
Список закрытых магазинов "Сильпо" в Украине / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Сеть супермаркетов "Сильпо" с 21 марта временно закрывает 34 магазина в Киеве, Киевской, Житомирской и Черниговской областях.

Про это сообщила пресс-служба Fozzy Group "Экономической правде".

Реклама

Магазины закрываются из-за того, что компании необходимо перестроить логистические маршруты и наладить поставки во время военных действий.

"Как только сможем полноценно обеспечивать поставки – мы сразу откроем магазины", – говорится в сообщении.

На этих территориях продолжают работу 112 супермаркетов, а временно закрытыми будут такие торговые точки:

Реклама

В Киеве:

  • Антоновича, 165;
  • Булгакова, 11;
  • Вышгородская, 21;
  • Героев Сталинграда пр-т, 8А;
  • Дорогожицкая, 2;
  • Жилянская, 107;
  • Западынская, 15А;
  • Коновальца, 26А;
  • Магнитогорская, 1А;
  • Малиновского, 34;
  • Маяковского пр-т, 43/2;
  • Милославская, 10А;
  • Минский пр-т, 4А;
  • Оболонский пр-т, 1Б;
  • Оболонский пр-т, 36Б;
  • Оленивская, 3;
  • Воздухофлотский пр-т, 66;
  • Радужная, 8 (закрыто с 20.03);
  • Сагайдачного, 41;
  • Скляренко, 17;
  • Срибнокильская, 3Г;
  • Чоколовский б-р, 8;
  • Шептицкого, 4А;

В Киевской области:

  • г. Борисполь, Киевский шлях, 67;
  • г. Бровары, Киевская, 156;
  • г. Васильков, Грушевского, 19;
  • Вита-Почтовая, Звенигородская, 200Д;
  • г. Славутич, Привокзальная, 5;
  • Софиевская Борщаговка, Киевская, 1/102;
  • Софиевская Борщаговка, Небесной сотни пр-т, 24/83;
  • г. Фастов, Соборная, 42.

В Житомирской области:

Реклама
  • г. Малин, Грушевского, 43

Чернигов и область:

  • г. Чернигов, Защитников, 9;
  • г. Остер, Хмельницкого, 54

"Сильпо" и Министерство социальной политики

Сеть магазинов "Сильпо" подписала меморандум с Минсоцполитики о сотрудничестве в предоставлении гуманитарной помощи людям из уязвимых категорий и пострадавшим от военных действий.

Это значит, что на базе некоторых супермаркетов будут оборудованы точки по выдаче продуктов и других видов гуманитарной помощи пострадавшим, а Минсоцполитики будет организовать "зеленые коридоры" для доставки людей в места выдачи.

"Сегодня" также писали, как будут работать продуктовые магазины во время войны и рассказывали, в каких супермаркетах можно снять наличные на кассе.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева В Украине закрываются некоторые магазины "Сильпо" – где не будут работать супермаркеты София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич Monobank или ПриватБанк? Картой какого банка выгоднее рассчитываться в Британии Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Евгения Пласконь Падение биржевых цен на газ и налоговые изменения – самое важное о деньгах за неделю Евгения Пласконь · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Финанс-дайджест
Больше новостей
Автор
Андрей Гаценко

Андрей Гаценко

Ведущий редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Крипторынок
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости Украины
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Эвакуация
Куда УЗ отправляет поезда?
Новое расписание
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Цитата дня

Покупать сейчас иностранную валюту на черном рынке не стоит. Курс будет завышенным и заработать на обратной конвертации не факт, что получится. Никто не знает, какие решения по монетарной политике будут приняты после завершения войны.

Александр Болтян, аналитик компании Esperio
Что будет дальше?
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

41159.86

Dogecoin (DOGE)

0.12

Ethereum (ETH)

2892.13

Litecoin (LTC)

115.13

Ripple (XRP)

0.81

Купить криптовалюту
Послевоенная помощь
"План Маршалла" для Украины
Что будет после войны?
Наши ангелы-хранители

Полковник Гудзь Валерий Федорович, комбриг, был награжден орденами – Богдана Хмельницкого и "Народный Герой". Имел возможность не идти на фронт, но решил воевать, взяв на себя командование подразделением. За героическую оборону Попасной представлен к званию Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
На связи
Национальный роуминг в Украине
Переключайтесь!
Истории подвигов
Иван Федоров – мэр Мелитополя. Отказался сотрудничать с российскими захватчиками, и террористы похитили его из рабочего кабинета. 5 дней под дулами автоматов в камере с постоянными угрозами и принуждением к сотрудничеству. Он выдержал. Мэра обменяли на 9 российских солдат-срочников. Президент Зеленский наградил Федорова орденом "За мужество".
Слава Україні!
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Как отследить оккупантов

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Что делать с платежками во время войны?
Узнать!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
40,00
40,00
-
-
42,99
43,39
-
-
43,40
44,79
-
-
43,52
44,90
-
-
48,99
48,99
-
-
43,52
44,90
-
-
43,52
44,90
-
-
40,00
40,00
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять