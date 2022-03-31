Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах ‼ Переговори з агресором
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини бізнесу

"Сільпо" відновили популярну послугу – що можуть замовити українці

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
31 березня, 13:34
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, яку послугу у мережі супермаркетів тепер можуть замовити українці та у яких містах
"Сільпо" повертає послуги, які скасували через війну
"Сільпо" повертає послуги, які скасували через війну / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Протягом березня під час воєнного стану мережі супермаркетів поступово почали відкривати свої магазини у різних містах України та відновлювати свої послуги. Наприкінці місяця "Сільпо" відновили послугу планової доставки.

Вона доступна у шести містах України. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Реклама

Де можна замовити доставку

Послуга доступна у таких містах:

  • Ужгород;
  • Кам'янець-Подільський:
  • Хмельницький;
  • Чернівці;
  • Львів;
  • Івано-Франківськ.

Доставку можна замовити у цих містах, а також у радіусі 15 км навколо них.

Послуга коштує:

Реклама
  • в межах міста – 49 грн;
  • далека доставка – 99 грн.

Щоб зробити замовлення, потрібно перейти на сайт.

Деякі магазини "Сільпо" закриваються

Мережа з 21 березня тимчасово закриває 34 магазини у Києві, Київській, Житомирській та Чернігівській областях.

Магазини закриваються у зв’язку з тим, що компанії необхідно перелаштувати логістичні маршрути та налагодити постачання під час воєнних дій.

Реклама

"Щойно зможемо повноцінно забезпечувати поставки – ми відразу відкриємо магазини", – повідомили в компанії.

Детально про те, які точки будуть закриті, читайте у нашому матеріалі.

Також "Сьогодні" розповідали, що "Сільпо" підписали меморандум з Мінсоцполітики про співпрацю у наданні гуманітарної допомоги людям із вразливих категорій та тим, хто постраждав від воєнних дій. Також читайте, у яких супермаркетах можна зняти готівку на касі.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Техно
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Вторгнення в Україну
Більше новин
Головне про гроші
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Надійний тил
Допомогти Героям!
Фінансовий фронт
Що буде з доларом після війни?
Майбутнє гривні
Між війною та миром
Як вам нова обкладинка The Economist?
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Допомога під час війни
Кого чекають щомісячні виплати?
Все про підтримку
Удар по агресору
Світ карає Росію санкціями
Коли буде ефект?
Круте піке
Війна в Україні розчавила рубль
Дива не станеться?

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Що робити з платіжками під час війни?
Дізнатися!
Цінова політика
Пальне у квітні
Що буде на АЗС?
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
36,00
-
-
33,49
37,38
-
-
33,50
37,40
-
-
33,52
37,43
-
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
-
-
33,52
37,43
-
-
34,00
36,00
-
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

47255.09

Dogecoin (DOGE)

0.15

Ethereum (ETH)

3408.82

Litecoin (LTC)

129.81

Ripple (XRP)

0.87

Купити криптовалюту

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти