В Україні закриваються деякі магазини "Сільпо" – де не працюватимуть супермаркети

Розповідаємо, які супермаркети "Сільпо" не будуть працювати і з якої причини

Список закритих магазинів "Сільпо" в Україні / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Мережа супермаркетів "Сільпо" з 21 березня тимчасово зачиняє 34 магазини у Києві, Київській, Житомирській та Чернігівській областях.

Про це повідомила прес-служба Fozzy Group "Економічній правді".

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Магазини зачиняються у зв’язку з тим, що компанії необхідно перебудувати логістичні маршрути та налагодити постачання під час воєнних дій.

"Як тільки зможемо повноцінно забезпечувати поставки – ми відразу відкриємо магазини", – зазначається у повідомленні.

Натомість на цих територіях продовжують роботу 112 супермаркетів, а тимчасово зачиненими будуть такі торгові точки:

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У Києві:

Антоновича, 165;

Булгакова, 11;

Вишгородська, 21;

Героїв Сталінграду пр-т, 8А;

Дорогожицька, 2;

Жилянська, 107;

Западинська, 15А;

Коновальця, 26А;

Магнітогорська, 1А;

Малиновського, 34;

Маяковського пр-т, 43/2;

Милославська, 10А;

Мінський пр-т, 4А;

Оболонський пр-т, 1Б;

Оболонський пр-т, 36Б;

Оленівська, 3;

Повітрофлотський пр-т, 66;

Райдужна, 8 (зачинений з 20/03);

Сагайдачного, 41;

Скляренка, 17;

Срібнокільська, 3Г;

Чоколівський б-р, 8;

Шептицького, 4А;

У Київській області:

м. Бориспіль, Київський шлях, 67;

м. Бровари, Київська, 156;

м. Васильків, Грушевського, 19;

Віта-Поштова, Звенигородська, 200Д;

м. Славутич, Привокзальна, 5;

Софіївська Борщагівка, Київська, 1/102;

Софіївська Борщагівка, Небесної Сотні пр-т, 24/83;

м. Фастів, Соборна, 42.

У Житомирській області:

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м. Малин, Грушевського, 43.

Чернігів і область:

м. Чернігів, Захисників, 9;

м. Остер, Хмельницького, 54.

"Сільпо" та Міністерство соціальної політики

Мережа магазинів "Сільпо" підписала меморандум з Мінсоцполітики про співпрацю у наданні гуманітарної допомоги людям із вразливих категорій та тим, хто постраждав від військових дій.

Це означає, що на базі деяких супермаркетів буде обладнано точки з видачі продуктів та інших видів гуманітарної допомоги постраждалим, а Мінсоцполітики організовуватиме "зелені коридори" для доставки людей до місць видачі.

"Сьогодні" також писали, як працюватимуть продуктові магазини під час війни і розповідали, у яких супермаркетах можна зняти готівку на касі.