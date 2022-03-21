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В Україні закриваються деякі магазини "Сільпо" – де не працюватимуть супермаркети

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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21 березня, 11:25
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Розповідаємо, які супермаркети "Сільпо" не будуть працювати і з якої причини
Список закритих магазинів "Сільпо" в Україні
Список закритих магазинів "Сільпо" в Україні / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Мережа супермаркетів "Сільпо" з 21 березня тимчасово зачиняє 34 магазини у Києві, Київській, Житомирській та Чернігівській областях.

Про це повідомила прес-служба Fozzy Group "Економічній правді".

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Магазини зачиняються у зв’язку з тим, що компанії необхідно перебудувати логістичні маршрути та налагодити постачання під час воєнних дій.

"Як тільки зможемо повноцінно забезпечувати поставки – ми відразу відкриємо магазини", – зазначається у повідомленні.

Натомість на цих територіях продовжують роботу 112 супермаркетів, а тимчасово зачиненими будуть такі торгові точки:

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У Києві:

  • Антоновича, 165;
  • Булгакова, 11;
  • Вишгородська, 21;
  • Героїв Сталінграду пр-т, 8А;
  • Дорогожицька, 2;
  • Жилянська, 107;
  • Западинська, 15А;
  • Коновальця, 26А;
  • Магнітогорська, 1А;
  • Малиновського, 34;
  • Маяковського пр-т, 43/2;
  • Милославська, 10А;
  • Мінський пр-т, 4А;
  • Оболонський пр-т, 1Б;
  • Оболонський пр-т, 36Б;
  • Оленівська, 3;
  • Повітрофлотський пр-т, 66;
  • Райдужна, 8 (зачинений з 20/03);
  • Сагайдачного, 41;
  • Скляренка, 17;
  • Срібнокільська, 3Г;
  • Чоколівський б-р, 8;
  • Шептицького, 4А;

У Київській області:

  • м. Бориспіль, Київський шлях, 67;
  • м. Бровари, Київська, 156;
  • м. Васильків, Грушевського, 19;
  • Віта-Поштова, Звенигородська, 200Д;
  • м. Славутич, Привокзальна, 5;
  • Софіївська Борщагівка, Київська, 1/102;
  • Софіївська Борщагівка, Небесної Сотні пр-т, 24/83;
  • м. Фастів, Соборна, 42.

У Житомирській області:

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  • м. Малин, Грушевського, 43.

Чернігів і область:

  • м. Чернігів, Захисників, 9;
  • м. Остер, Хмельницького, 54.

"Сільпо" та Міністерство соціальної політики

Мережа магазинів "Сільпо" підписала меморандум з Мінсоцполітики про співпрацю у наданні гуманітарної допомоги людям із вразливих категорій та тим, хто постраждав від військових дій.

Це означає, що на базі деяких супермаркетів буде обладнано точки з видачі продуктів та інших видів гуманітарної допомоги постраждалим, а Мінсоцполітики організовуватиме "зелені коридори" для доставки людей до місць видачі.

"Сьогодні" також писали, як працюватимуть продуктові магазини під час війни і розповідали, у яких супермаркетах можна зняти готівку на касі.

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