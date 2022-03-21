В Україні закриваються деякі магазини "Сільпо" – де не працюватимуть супермаркети

Мережа супермаркетів "Сільпо" з 21 березня тимчасово зачиняє 34 магазини у Києві, Київській, Житомирській та Чернігівській областях.
Про це повідомила прес-служба Fozzy Group "Економічній правді".
Магазини зачиняються у зв’язку з тим, що компанії необхідно перебудувати логістичні маршрути та налагодити постачання під час воєнних дій.
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"Як тільки зможемо повноцінно забезпечувати поставки – ми відразу відкриємо магазини", – зазначається у повідомленні.
Натомість на цих територіях продовжують роботу 112 супермаркетів, а тимчасово зачиненими будуть такі торгові точки:
У Києві:
- Антоновича, 165;
- Булгакова, 11;
- Вишгородська, 21;
- Героїв Сталінграду пр-т, 8А;
- Дорогожицька, 2;
- Жилянська, 107;
- Западинська, 15А;
- Коновальця, 26А;
- Магнітогорська, 1А;
- Малиновського, 34;
- Маяковського пр-т, 43/2;
- Милославська, 10А;
- Мінський пр-т, 4А;
- Оболонський пр-т, 1Б;
- Оболонський пр-т, 36Б;
- Оленівська, 3;
- Повітрофлотський пр-т, 66;
- Райдужна, 8 (зачинений з 20/03);
- Сагайдачного, 41;
- Скляренка, 17;
- Срібнокільська, 3Г;
- Чоколівський б-р, 8;
- Шептицького, 4А;
У Київській області:
- м. Бориспіль, Київський шлях, 67;
- м. Бровари, Київська, 156;
- м. Васильків, Грушевського, 19;
- Віта-Поштова, Звенигородська, 200Д;
- м. Славутич, Привокзальна, 5;
- Софіївська Борщагівка, Київська, 1/102;
- Софіївська Борщагівка, Небесної Сотні пр-т, 24/83;
- м. Фастів, Соборна, 42.
У Житомирській області:
- м. Малин, Грушевського, 43.
Чернігів і область:
- м. Чернігів, Захисників, 9;
- м. Остер, Хмельницького, 54.
"Сільпо" та Міністерство соціальної політики
Мережа магазинів "Сільпо" підписала меморандум з Мінсоцполітики про співпрацю у наданні гуманітарної допомоги людям із вразливих категорій та тим, хто постраждав від військових дій.
Це означає, що на базі деяких супермаркетів буде обладнано точки з видачі продуктів та інших видів гуманітарної допомоги постраждалим, а Мінсоцполітики організовуватиме "зелені коридори" для доставки людей до місць видачі.
"Сьогодні" також писали, як працюватимуть продуктові магазини під час війни і розповідали, у яких супермаркетах можна зняти готівку на касі.