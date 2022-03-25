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"Нова пошта" запустила нову акцію – на що діє знижковий тариф

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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25 березня, 13:01
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Розповідаємо, у яких видах відділень українці зможуть відправити вантаж за зниженою ціною
"Нова пошта" анонсувала нову акцію
"Нова пошта" анонсувала нову акцію / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

"Нова Пошта" запускає знижку для українців до найближчого сезону зміни гуми на літню.

Про це компанія повідомляє у себе в соцмережах.

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У повідомленні наголошується, що переважна більшість клієнтів купують шини в інтернет-магазинах.

"Ми вирішили зробити знижку на доставку шин для легкових автомобілів – 40%", – наголошується у повідомленні.

У результаті тариф на доставку однієї шини або диска (залежно від радіусу та зони) становить 30 грн.

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У "Новій пошті" підкреслили, що відправити або отримати шини можна в будь-якому вантажному відділенні, що працює, карту можна знайти тут.

Нова функція "Нової пошти"

Під час війни багато відділень банків, пошти та інші установи були змушені закритися і відстежити порядок їх роботи вкрай складно.

"Нова Пошта" не виняток, однак для своїх клієнтів компанія зробила спеціальний чат-бот у соціальних мережах, який допомагає:

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  • знайти необхідне відділення;
  • уточнити графік його роботи.

На даний момент в Україні працює понад 1800 відділень та понад 1800 поштоматів. У відділеннях можна зняти готівку зі своєї картки без допомоги банкомату, а також поповнити мобільний та отримати грошовий переказ з-за кордону.

Для цього зверніться за підказкою до оператора на касі і він допоможе вам у виконанні операції.

"Сьогодні" також розповідали, до яких країн "Нова пошта" відправляє міжнародні посилки і розповідали, як в Україні працюватиме "Укрпошта" під час війни.

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Зараз час ставати до роботи та відновлювати економіку. Для України важливе кожне підприємство, що продовжує працювати, а щоб ті, хто зупинили діяльність - її відновили.

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